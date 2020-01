Riis-effect meteen merkbaar bij NTT: Giacomo Nizzolo haalt nul weg in vijfde rit Tour Down Under Joeri De Knop in Australië

25 januari 2020

06u47 0 Tour Down Under «I wanna win races. Ik wil koersen winnen.» Was getekend, vrijdagavond tijdens het interview met deze krant: Bjarne Riis. De nieuwe teammanager van NTT wordt op zijn wenken bediend. Giacomo Nizzolo won de vijfde rit in de Tour Down Under. Weg, die nul. Nú al. De Zuid-Afrikaan Daryl Impey begint als leider aan de slotrit naar Willunga Hill. Hij nam onderweg bonificaties en wipt over Richie Porte naar de leiderstrui.

De topsprinters gaven niet thuis in Victor Harbor. Europees kampioen Elia Viviani likt al een paar dagen de gevolgen van zijn zware val. De onstuimig aantrekkende Roger Kluge knalde zijn kopman Caleb Ewan (achtste) achteloos uit het wiel. Blauwetruidrager Jasper Philipsen (vijfde) had een mindere dag. En de rush van Sam Bennett (derde) kwam te laat. Daar kon de gewiekste Nizzolo handig van profiteren. Het werd overigens een Italiaans onderonsje aan de Zuid-Australische kust, want Consonni werd tweede. De vreugdekreten in het NTT-kamp aan de finish logen er niet om. Het kneusje van de WorldTour 2019 krabbelt overeind.

“Voor aanvang van deze Tour Down Under, op de teampresentatie in Adelaide, had ik deze rit al aangehaald als objectief”, aldus Nizzolo. “Ik dacht dat de finale me wel moest liggen. Tuurlijk was ik niet zeker dat ik Kerby Hill zou overleven en mee zou sprinten, maar dankzij de hulp van mijn sterke team lukte dat. Ik kwam met een handvol seconden achterstand over de top. Mijn ploegmaats wachtten me op en brachten me terug vooraan. Ook in de laatste kilometers waren ze een geweldige steun.” Na een paar sukkeljaren lijkt Nizzolo opnieuw aan te knopen met zijn beste niveau. “Eindelijk had ik nog eens een goeie, zorgenloze winter. Het was al een enorm succes dat ik het seizoen kon aanvatten zonder blessures of andere problemen. Alles ziet er goed uit, tot dusver. Deze zege doet deugd en laat me positief vooruitkijken.”

Bjarne Riis: “Goed hé”

Even verderop stond Bjarne Riis in zijn eentje te glunderen. Stil, ingetogen maar overduidelijk gelukkig. De impact van de nieuwe teammanager is nu al merkbaar. “Dit is een warm welkom voor Bjarne”, lachte Nizzolo. “We hadden met z’n allen een aantal goeie gesprekken de voorbije dagen en dat zorgde voor een positieve teamspirit. Dit kunnen we meenemen voor de rest van het seizoen.” Riis wint graag, gaf hij ons vrijdagavond in een interview mee. Reden waarom hij zo graag terugkeerde op het allerhoogste niveau. Wel kijk: het is nú al bingo. (lacht minzaam) “Goed hé? Ik ben blij, ja. Dit kan de ploeg een boost schenken en op het juiste spoor zetten. We hebben hier heel hard voor gewerkt de voorbije dagen. Het was niet altijd makkelijk. De jongens zijn het niet gewoon om in groep vooraan te koersen. But… I kept on pushing them. Ik bleef ze motiveren. Great. Uiteraard is Nizzolo niet zo snel als Ewan of Bennett. Maar… we hadden een stevige briefing vanmorgen, een kwartier voor de start. Niet dat ik zelf zo stevig uitpakte, maar ik kon de onderlinge spanning voelen nadat ik niet zo ‘happy’ was geweest over het werk vrijdag in de vierde rit. Dan besef je als manager dat je iets moet doen. Dat je heel even de zaken duidelijk moet stellen. That’s my job. Koppen bij elkaar dus en praten. ‘Hey, luister jongens’, zei ik. ‘Ik heb mijn punt gemaakt. Nu wil ik jullie opnieuw zien lachen, de rug zien rechten, vechten als een team en vooral zien doen wat ik van jullie verlang’. Ik vond dat… (gromt)… ze daar nog even niet aan toe waren. We startten met een plan. Iedereen hield zich aan dat plan. En dat plan leverde op. Ik zag effectief ‘teamwork’ in de finale. De manier waarop de ploeg Giacomo goed gepositioneerd hield… it was great. UIteraard is dit leuk voor mij persoonlijk maar in de eerste plaats ook voor het team, dat toch flink wat veranderingen onderging. Hopelijk kan het een ‘boost’ betekenen om nóg harder te werken. So far, so good.”