Rickaert pakt Belgische omniumtitel na vreemde finale: "Eerst wou ik stoppen, daarna dacht ik Ghys te laten winnen" Hans Fruyt

20u41

Jonas Rickaert, hier op een archiefbeeld. Wielrennen Jonas Rickaert is bij de elite de nieuwe Belgische omniumkampioen. Na een fel duel met Robbe Ghys trok de West-Vlaming van Sport Vlaanderen-Baloise aan het langste eind. De puntenkoers, de finale van het omnium, werd ontsierd door een val van Ghys net nadat hij in een tussenspurt nipt Rickaert klopte.

Ghys, vanaf 1 januari prof bij Sport Vlaanderen-Baloise, begon het omnium met winst in de scratch. Nadien zette hij ook de temporonden op zijn naam. Rickaert werd telkens tweede. In de afvalling ging Ghys er te vroeg uit. Rickaert won dat nummer en werd leider. Hij begon met tien punten voorsprong op Otto Vergaerde en zestien op Robbe Ghys aan de puntenkoers over tachtig ronden. Rickaert, pas in de nacht van vrijdag op zaterdag teruggekeerd uit Spanje, verloor in de finale Ghys niet uit het oog. Samen pakten ze een winstronde, maar in de meeste tussenspurten toonde Ghys zich iets sneller dan Rickaert. Waardoor de jonge Limburger steeds dichter kwam bij Rickaert. De val van Ghys was een smet op het spektakel. Rickaert kreeg de supporters van Ghys op zijn hals.

“Eerst wou ik stoppen, daarna dacht ik Robbe te laten winnen, uiteindelijk deed ik toch verder”, vertelde Rickaert na afloop. “Meteen na de aankomst vroeg ik de microfoon van de speaker. Om mij te verontschuldigen bij Robbe en bij zijn fans. Dat was het enige wat ik kon doen. Want dit is niet mijn manier van koersen, maar als leider kon ik in de puntenkoers enkel maar proberen om mijn plaats te verdedigen.”

Bij de jeugd gingen de titels naar Siebe Deweirdt (nieuwelingen), Katrijn De Clercq (nieuwelingen meisjes), Shari Bossuyt (meisjes junioren) en Fabio Van den Bossche (jongens junioren). Saartje Vandenbroucke veroverde dankzij winst in de slotspurt van de puntenrit de titel bij de vrouwen elite. Favoriete Lotte Kopecky haakte na een val in de temporonden af. Ze liep een lichte hersenschudding op.