Richie Porte wint koninginnenrit Tour Down Under en neemt optie op eindzege: “Had meer tijd willen pakken” Joeri De Knop in Australië

23 januari 2020

06u48 0 Wielrennen De Tour, de Giro of de Vuelta zal hij nooit winnen. Maar in het WorldTour-rondewerk daar net onder hoort Richie Porte bij de wereldtop. Na winst in de koninginnenrit in Paracombe ligt een tweede eindzege in de Tour Down Under (na 2017) binnen handbereik. Dries Devenyns, dertiende en beste Belg: “Het grote verschil tussen Porte en mij? Klasse.”

Torrens Hill. 1,2 kilometer klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,3% en een piek van 20%. Zo lust Porte ze wel. Het gat dat hij op de slothelling sloeg, volstond voor de etappezege én de leiderstrui. “Met dank aan een alweer fantastisch team, dat de hele dag hard en knap werk leverde en me in ideale positie naar de laatste klim bracht”, prees hij het collectief. “Dat was ook wel nodig, in die hectische aanloop waarin het me opviel hoe jonge renners toch bereid waren om iets meer risico te nemen dan de oudere garde.”

Op Torrens Hill kreeg bovendien af te rekenen met een felle tegenwind. “Dat deed me in de laatste 300 meter nog een beetje stilvallen en tijd verliezen. Het was goed om die kloof te kunnen slaan, maar eigenlijk had ik nog iets meer seconden willen pakken op Daryl Impey en co. Soit. Elke kans die zich aandient, moet ik grijpen. En vooral genieten van deze mooie zege.”

Of de eindzege nog in gevaar kan komen? “Who knows. Wie weet. Historisch gezien is dit altijd al de koninginnenrit van de Tour Down Under geweest en ligt het zwaarste dus achter de rug. Maar er resten nog twee verraderlijke ritten tot Willunga Hill, zondag. The risk isn’t over yet. Het gevaar is nog niet geweken. Zeker met die bonificaties onderweg. Je weet maar nooit of Mitchelton-Scott daar nog iets mee van plan is. Zelf hebben we met Reijnen en Pedersen nog wel enkele snelle jongens, die seconden kunnen afsnoepen. We bekijken het dag per dag.”

Devenyns beste Belg: “Porte is een wereldcoureur, hé”

Beste Belg in Paracombe was Dries Devenyns. De renner van Deceuninck-Quick.Step reed een degelijke slotklim en werd dertiende, op 0.15 van Porte. “Meer zat er niet in. Het verschil tussen hem en mij? Klasse. (pauzeert even) Richie is een wereldcoureur, hé. Altijd op de top van zijn kunnen bovendien hier in de Tour Down Under, voor zijn thuispubliek. Dit komt dus niet onverwacht. Hij was echt wel supersterk, want de wind blies pal op de kop in de finale. Zelf eindigde ik op mijn plaats. En ben ik tevreden met mijn prestatie en het gevoel dat ik er aan overhoud. Ik heb zes weken gerust in de winter. Als je hier dan al goed kunt meefietsen, moet je content zijn.”

Devenyns staat nu elfde en heeft dus, na een vijfde plaats in 2018 en een tiende in 2019, opnieuw de top tien in het vizier. “Ik probeer nog wat op te schuiven. Maar dat wordt niet makkelijk. Ik denk dat de waardeverhoudingen na vandaag al duidelijk zijn en, tenzij er de komende dagen waaiers worden getrokken, het klassement min of meer vastligt. Er zal nog weinig veranderen.”

Devenyns gaat na de Tour Down Under even de Franse toer op met de Ronde van de Provence, de Drôme Classic, de Classique de l’Ardèche en wellicht Parijs-Nice, gezien de specifieke rol die hij in het klassieke voorjaar krijgt. “Werken voor Julian Alaphilippe. Niet in de Ronde van Vlaanderen, ik rijd geen Vlaamse klassiekers. Wel de Waalse, die ik voorbereid via de Ronde van het Baskenland.”