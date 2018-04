Richie Porte moet bewijzen dat Tour niet in gevaar is: "Geen paniek, wel zorgen" Bart Audoore

26 april 2018

09u01 0 Wielrennen Hoe zou het nog zijn met Richie Porte (33)? Sinds zijn zware val in de Tour van vorig jaar lijkt de Australiër van BMC maar niet boven water te komen. Romandië zou de ommekeer moeten brengen.

Wat een verschil. Vorig jaar deze tijd dwong Richie Porte de rol af van belangrijkste uitdager voor de Ronde van Frankrijk. Niet dat hij ooit al in de buurt van eindwinst was gekomen - 5de in 2016 was en is zijn beste resultaat - maar in 2017 maakte hij zo veel indruk dat zelfs Chris Froome bang begon te worden. De Brit had onderweg naar de Grand Départ in Düsseldorf overal zijn meerdere moeten erkennen in zijn ex-ploegmaat. Na diens eindwinst in Romandië zei Froome zelfs dat "Porte de grote favoriet voor geel was".

In rit 9 kwam abrupt een einde aan het verhaal. Porte viel hard in de afdaling van de Mont du Chat en brak zijn heup en sleutelbeen. "Wat volgde was een lange revalidatie", zegt sportmanager Allan Peiper van BMC. "Zowel fysiek als mentaal heeft dat herstel veel van Richie geëist. Er waren die zware breuken, maar ook de immense ontgoocheling. Vorig jaar kende Richie echt de perfecte voorbereiding op de Tour, een blue print van wat het moet zijn. Hij had heel hoge verwachtingen..."

