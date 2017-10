Richie Porte dit seizoen toch nog in actie - Fabio Aru naar UAE Team Emirates PL

10u00

Bron: Belga 0 Photo News Richie Porte smakte op 9 juli tijdens de negende Touretappe hard tegen het asfalt in de afdaling van de Mont du Chat.

Fabio Aru drie jaar bij UAE Team Emirates

Fabio Aru zet zijn carrière verder bij UAE Team Emirates. De Italiaan ondertekende een contract voor drie seizoenen, zo maakte het WorldTour-team bekend op zijn website. "We verwelkomen een kampioen als Fabio Aru. Zijn kwaliteiten passen perfect bij de ambities van het team", zegt ploegmanager Carlo Saronni. "Naast zijn enorme potentieel is Aru ook iemand die de fans opwinding kan schenken. Hij is graag gezien omdat hij zich op de fiets nooit spaart."



De 27-jarige Aru komt over van het Kazachse Astana, het team waarvoor hij in 2012 debuteerde. De Italiaan werd deze zomer vijfde in de Ronde van Frankrijk en won de bergetappe naar La Planche des Belles Filles. In 2015 schreef Aru de Ronde van Spanje op zijn naam. In de Giro stond hij al twee keer op het podium: tweede in 2015 en derde in 2014. Aru is tevens regerend Italiaans kampioen.

Photo News Fabio Aru.

Richie Porte dit seizoen toch nog in actie

Richie Porte komt dit seizoen dan toch nog in actie. De BMC-renner is opgenomen in de selectie voor de Japan Cup (1.BC) van zondag. Het worden zijn eerste wedstrijdkilometers na zijn zware val in de Ronde van Frankrijk. Porte smakte op 9 juli tijdens de negende etappe hard tegen het asfalt in de afdaling van de Mont du Chat. De Australiër, die podiumambities koesterde, liep daarbij een sleutelbeen- en heupbreuk op. Eind augustus liet BMC weten dat Porte de trainingen had hervat. Tijdens de Japan Cup keert hij dus terug in competitie. Het wordt meteen zijn laatste wedstrijd van 2017. "We zijn heel blij dat Richie voor het eerst sinds zijn crash in de Tour weer aan de startlijn zal verschijnen", zegt ploegleider Fabio Baldato. "Hij krijgt er de kans om nog wat wedstrijdritme op te doen."



Porte start naar eigen zeggen zonder verwachtingen. "Aangezien ik sinds juli niet meer heb gekoerst, weet ik niet wat te verwachten. Ik ben gewoon blij opnieuw te kunnen fietsen alvorens ik de focus naar 2018 verleg."

TDW Michael Woods.

Michael Woods twee jaar langer bij Cannondale

Michael Woods heeft zijn contract bij Cannondale-Drapac met twee seizoenen verlengd. De 29-jarige Canadees eindigde in de voorbije Ronde van Spanje als zevende en haalde in het voorjaar ook ereplaatsen in Luik-Bastenaken-Luik (negende) en de Waalse Pijl (elfde). Woods rijdt sinds 2016 voor het WorldTour-team van manager Jonathan Vaughters. Daarvoor droeg hij het shirt van kleinere ploegen. In zijn eerste seizoen kende hij vooral blessureleed, maar dit jaar toonde de Canadees zich wel. "We wisten dat hij tot deze prestaties in staat was als hij de juiste begeleiding zou krijgen", legt Vaughters uit op de ploegwebsite. "Toch heeft hij zijn volledige potentieel nog niet benut. Mike is gemotiveerd, scherp en heeft een open geest. Hij is zeker een aanwinst."



Bij Cannondale-Drapac, dat volgend seizoen EF Education First-Drapac p/b Cannondale heet, is Woods teamgenoot van Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck.