Revalidatie Van Aert in hogere versnelling, maar: “We wachten liever twee dagen te lang dan hem een dag te vroeg te brengen” BA

28 november 2019

07u40 74 Wielrennen Nadat hij een paar weken geleden zijn zandtrainingen hervatte, heeft Wout van Aert (25) nu ook de kasseien van Parijs-Roubaix geproefd. Niet voor een zware training, wel om materiaal te testen voor komend voorjaar.

Van Aert trok gisteren met zijn ploegmaats Maarten Wynants, Mike Teunissen en Amund Jansen naar Noord-Frankrijk. De vier probeerden er materiaal uit dat ze straks in april kunnen gebruiken (hoge en lagere velgen, verschillende soorten tubes) en experimenteerden met de afstelling van hun fiets (bandendruk, vering). “We hebben die tests nu al gedaan zodat we alle materiaal zeker op tijd beschikbaar hebben”, zegt Ard Bierens, woordvoerder van Jumbo-Visma. “Als je nog tijdens het seizoen moet gaan testen, heb je soms niet alles op tijd klaar.”

Het testen van het materiaal was gisteren belangrijker dan de trainingskilometers. “Het was geen intensief ritje”, klinkt het bij de ploeg. Van Aert en co. beperkten zich tot een viertal kasseistroken: de sectoren van Cysoing, Bourghelles, Camphin-en-Pévèle en de befaamde passage aan Carrefour de l’Arbre. Bierens: “Het is normaal dat we Wout daarbij wilden. Hij is een van onze kasseispecialisten en weet dus wat nodig is.”

De revalidatie van Van Aert zit duidelijk in een hogere versnelling, hij zit steeds meer op de fiets, maar voor een rentree is het nog te vroeg. “We wachten liever twee dagen te lang dan dat we hem een dag te vroeg in koers brengen”, zegt Bierens. Wanneer en of hij deze winter nog in het veld te zien zal zijn, staat dus nog niet vast. Wel voorzien: een stage met de ploeg in Spanje tussen 11 en 19 december.