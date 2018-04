RETRO LUIK-BASTENAKEN-LUIK: Spektakel op de 'Valkenrots' en het Russisch-Kazachs onderonsje DMM

22 april 2018

07u30 0 Wielrennen Luik-Bastenaken-Luik, de oudste der wielerklassiekers. Voor ons het perfecte moment om in de recente geschiedenisboeken te duiken. Een heroïsche editie, een vergeten winnaar of gewoon zomaar. Vandaag keren we terug naar de veel besproken editie van 2010, het jaar waarin een Kazak naar een controversiële zege reed.

13 maart. Het is niet meer dan een kort nieuwsberichtje. Het proces rond omkoping in Luik-Bastenaken-Luik wordt uitgesteld naar een andere datum. De twee hoofdverdachten dringen zelf aan op een opschorting van de zaak. Acht jaar na datum is men over 'La Doyenne' editie 2010 nog altijd niet uitgepraat. De hoofdrollen zijn voor een Kazak en een Rus. Twee Alexanders bovendien. Vinokourov en Kolobnev.

Indrukwekkend deelnemersveld

Het moet gezegd. Het deelnemersveld van Luik-Bastenaken-Luik in 2010 was er eentje om duimen en vingers van af te likken. Of wat dacht u van de broertjes Schleck, Contador, Valverde, Rodriguez, Sanchez, Nibali, Garzelli, Cunego, Gilbert, Vinokourov, Kreuziger, Menchov en jawel, zelfs Bradley Wiggins. Andy Schleck verdedigt zijn titel op de Rue Jean Jaures in Ans. Dankzij een stralende lentezon zijn de omstandigheden ideaal. Koersen maar!

Hakuna Matata

Na vijf kilometer wedstrijd trekt een kopgroep van acht op avontuur. Dries Devenyns en Thomas De Gendt (toen nog in het truitje van Topsport Vlaanderen-Mercator) zijn de Belgen van dienst. Ook ene Niki Terpstra van Team Milram kleurt de ontsnapping. De acht krijgen toepasselijk ook acht minuten voorsprong. Hakuna Matata in het peloton.

Devenyns

Terwijl de wedstrijdkilometers hun werk doen, toont Dries Devenyns zich de sterkste van het achttal voorin. De Quick.Step-renner laat op 50 kilometer van de aankomst zijn medevluchters achter in een koppige poging om aan het verhoogde tempo van het peloton te weerstaan. Met nog 38 kilometer te gaan rijdt Devenyns bij het binnentrekken van Aywaille, de thuisbasis van Philippe Gilbert, nog altijd alleen in de spits van de koers.

Opvolger VDB gezocht

Dat zou uiteindelijk veranderen aan de voet van La Redoute. Aan de voet van de gevreesde klim in Remouchamps valt de grote meute Devenyns na meer dan 200 kilometer in de aanval genadeloos op de nek. Na het fameuze exploot van Frank Vandenbroucke en Michele Bartoli wacht de hele wielerwereld daar op een nieuw spektakelstuk. Net zoals de meeste andere jaren gebeurt er weinig op de flink uit de kluiten gewassen kuitenbijter.

'De Valkenrots'

Dan maar alles op de Roche-aux-Faucons. Net als één jaar eerder is het ook in 2010 prijs op de Valkenrots. Fränk Schleck zet zich op kop in dienst van broer Andy en dan is het alle hens aan dek. De oudste van de Luxemburgse broertjes rolt de rode loper uit voor de jongste. Andy slaat zijn vleugels uit, maar ook een andere vogel wil graag meevliegen: Philippe Gilbert. Samen trekken ze er vandoor.

El Pistolero

Alberto Contador ruikt meteen het gevaar. Ook de Spanjaard vliegt naar boven en grijpt de twee ontsnapte renners bij de haren. Een elitetrio op kop: Gilbert, Schleck en Contador. Ondanks het gewicht van de namen, blijven de drie niet voorop. Terwijl de samenwerking stokt, komt op 20 kilometer van de aankomst een favorietengroepje van een twintigtal renners terug. Zo krijgen Evans, Valverde en andere Cunego's plots weer zicht op de zaak.

Dopingschorsing

Het is even zieltjes tellen voorin wanneer Vinokourov er een lel op geeft. De Kazak valt op een tussenstuk aan. Niemand reageert. Na een dopingschorsing van 2 jaar is het zijn eerste Luik-Bastenaken-Luik sinds 2007. De latere Astana-baas won 'La Doyenne' al eens in 2005 en is dus geen ongevaarlijke klant. Enkel Kolobnev is bij de pinken om op het wiel te springen. Bij de rest blijft het kanon zwijgen.

Trio

De voormalige Oostblokkers begrijpen elkaar zonder aankijken en trekken vol door. De voorsprong groeit op goed tien kilometer van de aankomst tot een halve minuut. Nu is het wel alarmfase rood bij de favorieten. Gilbert - die zich met Schleck als een van de sterksten had getoond - besluit iets aan de situatie te doen. De Ardennees gaat in de achtervolging en krijgt even later wereldkampioen Cadel Evans en Alejandro Valverde mee. Opnieuw een indrukwekkend trio op pad.

Tweetrapsraket

Ondanks de vereende krachten van de drie achtervolgers blijft het Russisch-Kazakse duo als een geoliede machine samenwerken. Spreken wordt niet echt gedaan. Sterker nog, op de Saint-Nicolas probeert Vinokourov zijn metgezel zelfs even overboord te kieperen, maar zonder succes. Gilbert doet hetzelfde in de achtergrond met Valverde en Evans. De tweetrapsraket van de latere winnaar in 2011 is best indrukwekkend.

Vino viert

Vinokourov en Kolobnev inhalen, zit er evenwel niet meer in voor 'Phil'. Valverde en Evans komen op ervaring terug tijdens de slotklim naar Ans. Voorin gaat het kaarsje van Kolobnev in de laatste kilometer helemaal uit. De Rus moet Vinokourov laten rijden en die mag in de Luikse deelgemeente voor de tweede keer in zijn carrière het zegebaar gemaken. Gilbert wordt in het sprintje der geklopten vierde na Valverde en voor Evans. Andy Schleck eindigt enkele tellen later op de vijfde stek.

Omkoping?

Na de wedstrijd meteen controverse. Met Vinokourov wint uiteraard geen ongeschreven blad. De Kazak pakt kort na zijn dopingschorsing meteen uit in één van de sterkst bezette klassiekers van het voorjaar. Op zijn minst verdacht, al verbleekt dat bij wat later wordt bekendgemaakt. Eind december 2011 raakt immers e-mailverkeer tussen Vinokourov en Kolobnev bekend. Daarin zou een verdachte transactie besproken zijn van 100.000 euro ten voordele van Kolobnev. Geld die de Rus zou ontvangen hebben om Vinokourov mee aan de zege te helpen? Aan de correctionele rechtbank van Luik om het later dit jaar uit te vissen.