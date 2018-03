Renners opgepast! Wie aan klink gaat hangen, riskeert 1 maand schorsing Dries Mombert

15 maart 2018

08u04 1 Wielrennen De UCI wil paal en perk stellen aan renners die dankzij de volgwagen in de koers terugkeren. Daar waar het tot nu toe bij een boete en directe uitsluiting bleef, behoort nu ook een schorsing tot de mogelijkheden.

Na pech even met behulp van de ploegauto terugkeren in het peloton, het is schering en inslag in het wielrennen. Strafbaar ook, want het is tegen de regels. Denk maar aan Vincenzo Nibali in de Vuelta van 2015. De Italiaan ging al te opzichtig aan de deurklink hangen en werd zonder pardon naar huis gestuurd. Ook ploegleider Schefer en de volgwagen werden uit koers genomen. Nibali en Schefer kregen daarbovenop elk een boete van 200 Zwitserse frank (ongeveer 171 euro).

"Die boete is sinds dit jaar opgetrokken van 200 tot maximaal 5.000 Zwitserse frank (4.275 euro)", weet UCI-commissaris Philippe Mariën. "Ik heb hier lang voor gepleit. Bij de jeugd kunnen we nog wijzen met een vermanend vingertje, maar hier gaat het om profs die goed betaald worden door hun werkgever." Geen medelijden dus en dat zal er met een nieuwe maatregel niet op verbeteren. "Vanaf 2018 kan de wedstrijdjury (al dan niet dankzij de videoref) ernstige vergrijpen aan de UCI melden. Na tussenkomst van de Disciplinaire Commissie kan de renner in kwestie dan 1 maand worden geschorst. Dat is een standaardstraf, die de UCI dit jaar gelukkig nog niet moest opleggen."

Wie straks lek valt tussen de Cipressa en de Poggio, denkt dus maar beter goed na. Een verwittigd renner is er twee waard.