Renners nemen afscheid van de ‘Meesterfixer’: “Net nu de koers tijdelijk stilstaat, stopt ook de chrono van André Meganck met tellen”

Jeetje André.



Koersdier, regelneef, kende het hele peloton, aimabel, altijd hulpvaardig, overal ter plekke, passioneel.



Wat me altijd bij blijft is je vriendelijkheid, altijd in voor praatje en je ongekende liefde voor het wielrennen.



