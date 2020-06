Renners Lefevere in juli op hoogtestage op Passo San Pellegrino Marc Ghyselinck

07 juni 2020

21u49 0 Wielrennen De voltallige ploeg van Deceuninck-Quick.Step, het team van Patrick Lefevere, gaat van 6 tot 23 juli op hoogtestage op de Passo San Pellegrino in de Italiaanse Dolomieten. Dat zei Patrick Lefevere in De Zevende Dag.

De renners zullen verblijven in Val di Fassa Passo San Pellegrino. Dat ligt bijna tweeduizend meter hoog en het is UNESCO-erfgoed. De ploeg maakte een overeenkomst met de toeristische dienst daar voor een verblijf van twee weken.

Lefevere ziet af van zijn plan om zijn renners in kleinere groepen op te delen, afhankelijk van het programma dat ze rijden. ”Het is beter dat iedereen op dezelfde plaats op hetzelfde moment op hoogtestage gaat. We verblijven in een hotel dat exclusief voor de ploeg is gereserveerd. Dan zijn we er zeker van dat, mochten er iemand besmet worden met het coronavirus, die besmetting niet elders vandaan komt.”

Verder wil Lefevere al zijn renners laten testen op het coronavirus. De tests beginnen deze week in de service course van het team in Wevelgem. Patrick Lefevere heeft een camper afgehuurd waar de renners op afspraak zullen worden getest.

