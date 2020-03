Renners gaan bij (vrees voor) besmetting niet in quarantaine in Parijs-Nice MG

07 maart 2020

17u27 0 Wielrennen Renners in Parijs-Nice zullen niet in quarantaine worden gehouden in hun hotels, mochten ze met het coronavirus zijn besmet of mocht de vrees bestaan dat ze een coronabesmetting hebben. Dat heeft medisch directeur Xavier Bigard van de UCI gezegd tijdens een vergadering met de verzamelde teamartsen, deze namiddag in het Franse Plaisir.

Volgens professor Bigard bevindt Frankrijk zich nog altijd in alarmfase 2, maar de grens met alarmfase 3 komt erg dicht. “We zitten in alarmfase 2,9", zegt dokter Piet De Moor die ploegarts is bij NTT.

Concreet betekent dit dat, eenmaal alarmfase 3 is bereikt, het virus zodanig is verspreid dat het niet meer in te dijken valt. In dat geval heeft quarantaine geen enkele zin meer.

“Dan wordt iemand die ziek is door corona, behandeld zoals iedereen die ziek is”, zegt dokter Toon Cruyt van Deceuninck-Quick.Step. “Of we passen de nodige medische verzorging toe, of iemand die ziek is wordt met de ambulance naar huis gebracht.”

Een van de maatregelen die toch wordt genomen, is dat tijdens de hele duur van Parijs-Nice, niet meer dan twee ploegen in hetzelfde hotel zullen logeren. Organisator ASO stuurde in dat verband een nieuwe lijst met hotels rond.

Drie ploegen — Gazprom, Groupama en Cofidis — worden nog tot 14 maart in quarantaine gehouden in het Yas Marina hotel in Abu Dhabi. Ze verblijven daar sinds eind februari, nadat twee leden van het team UAE vermoedelijk met corona waren besmet. Het UAE Team besliste tot een zelf opgelegde quarantaine.