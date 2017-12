Renners experimenteren met slaapmiddel, schrik slaat toe wanneer een van hen niet meer wakker wordt Glenn Van Snick

13u04

Bron: NOS, De Telegraaf Wielrennen De Nederlandse wielerploeg LottoNL-Jumbo stuurde woensdag op het trainingskamp in Girona drie renners weg om "disciplinaire redenen." Juan-José Lobato, Antwan Tolhoek en Pascal Eenkhoorn experimenteerden zonder medeweten van de ploeg met het slaapmiddel Noctamid en werden voor onbepaalde tijd geschorst. De Nederlandse openbare omroep NOS komt nu met verdere -vrij onthutsende- details naar buiten. "We trokken met '25 paarden' aan hem, maar hij reageerde nergens op."

Het management van de Nederlandse wielerformatie LottoNL-Jumbo meldde woensdag dat Juan-José Lobato, Antwan Tolhoek en Pascal Eenkhoorn om disciplinaire redenen weggestuurd werden van de oefenstage in het Spaanse Girona. Het drietal zou buiten de ploeg om met het slaapmiddel Noctamid -dat niet op de dopinglijst staat- hebben geëxperimenteerd. Het management spreekt op dat moment van "een ernstige overtreding van de teamregels" en geeft te kennen dat "het voltallige team krachtig afstand neemt van de gedragingen die indruisen tegen de kernwaarden van de ploeg."

Photonews Antwan Tolhoek.

25 paarden

Meer was er toen niet geweten, maar de Nederlandse openbare omroep NOS ontfutselde hoe de vork net in de steel zit en brengt dat nu aan het daglicht. Het is dinsdagavond wanneer de 20-jarige Eenkhoorn op de gang van het hotel wordt opgemerkt door de ploegleiders. De man gedraagt zich abnormaal en maakt een verwarde indruk. Na een kort gesprek wordt snel duidelijk dat hij samen met ploegmaats Tolhoek en Lobato een hoge dosis aan slaapmedicatie heeft ingenomen. Ook al staat het middel niet op de officiële dopinglijst, ze zijn wel verboden binnen de Nederlandse wielerformatie.

Ook Tolhoek is in de war, maar de ploegleiding wordt pas echt ongerust als het de kamer van Lobato binnenstapt. "We zagen dat hij in slaap was. We probeerden hem wakker te maken, maar dat lukte niet", verklaarde ploegleider Merijn Zeeman aan NOS. "We stonden op een gegeven moment met '25 paarden' aan hem te trekken, maar hij reageerde nergens op", vulde teammanager Richard Plugge aan.

Photonews Juan-José Lobato.

Boze ploegmaten

De twee heren zijn onthutst maar ook enorm boos, halen er meteen de ploegdokters bij die op hun beurt een ambulance bellen. Lobato -intussen wel wakker geworden- wordt overgebracht naar het ziekenhuis, de twee andere renners worden door Zeeman zelf naar het hospitaal gebracht. Wanneer de volgende ochtend de drie renners terug naar het stagekamp terugkeren, worden ze onmiddellijk naar huis gestuurd. De directie van de ploeg neemt het voorval zo ernstig, dat de twee Nederlanders en Spanjaard mogelijk zelf ontslagen worden.

Photonews Pascal Eenkhoorn bij zijn vorige ploeg BMC. De Nederlander zit pas een paar maanden bij LottoNL-Jumbo.

"Wij staan voor een schone sport en willen alles weten wat zij krijgen", verklaarde Plugge achteraf bij 'De Telegraaf.' "Slaappillen worden op doktersadvies alleen maar in extreme omstandigheden voorgeschreven. Bijvoorbeeld als een renner bij een valpartij verwondingen heeft en echt niet kan slapen. Anders nooit."

De manager verklaarde eveneens dat de stoot niet wordt geapprecieerd door de wielercollega's. "We hebben heel de ploeg bij elkaar gehaald en er werd meteen duidelijk dat niemand anders er iets mee te maken had. De reactie van de groep was nogal heftig, boosheid heerste vooral naar de drie toe. We gaan nu met z'n allen bekijken wat er moet gebeuren. Ze zijn voorlopig geschorst en we geen eerst eens praten met die jongens. Daarna zien we hoe het verder moet."

Photonews Richard Plugge.