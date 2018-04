Renners botsen op geparkeerde auto Kristof Aerts

04 april 2018

Een aantal renners is tijdens de Scheldeprijs op een auto gebotst die langs het parcours geparkeerd stond.

Het spectaculaire ongeval gebeurde iets voor 15 uur op de Oude Rijksweg in de Nederlandse gemeente Reimerswaal, op ongeveer 98 kilometer van de aankomst in Schoten. "Onze diensten zijn nog ter plaatse", zegt woordvoerdster Esther Boot van de politie Zeeland- West-Brabant. "Er zou een renner tegen de wagen zijn gevallen, maar zijn toestand is niet helemaal duidelijk. Aan de auto is behoorlijk veel schade." De politie doet ter plaatse vaststellingen, maar er is geen ziekenwagen ter plaatse gestuurd. (KAV)