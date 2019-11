Renner van Lotto Soudal smukt z’n tussenseizoen op met deelname aan... een Ironman: “Volgende keer extra looptraining inlassen” DMM

05 november 2019

14u51 0 Wielrennen Het wielerseizoen is voorbij. Voor renners en volgers altijd een gevaarlijk moment om in een zwart gat te belanden. Niet zo in het geval van Adam Hansen. De Australiër van Lotto Soudal deed vorig weekend zowaar mee aan een Ironman.

Neen, Adam Hansen is geen gewone vlerk. De 38-jarige Australiër van Lotto Soudal heeft het record van meest opeenvolgende wielerrondes achter zijn naam staan. Tussen 2011 en 2018 startte hij aan niet minder dan 20 grote rondes. Bovendien reed hij iedere Giro, Tour of Vuelta waar hij aan deelnam ook helemaal uit.

Maar er is nog meer. Hansen heeft een eigen software-bedrijfje en ontwikkelt bovendien zijn eigen koerssschoenen. Die wegen hoop en al 50 gram. De Australiër groeide voor een groot deel van zijn jeugd op in Hong Kong, terwijl hij tegenwoordig vooral in de Verenigde Arabische Emiraten woont.

Alsof dat alles niet genoeg is won hij voor zijn wielercarrière op de weg ook twee keer de Crocodile Trophy, een meerdagse mountainbikewedstrijd in Australië die wordt beschouwd als één van de zwaarste wedstrijden ter wereld. U begrijpt het al: Hansen is niet alleen omwille van zijn 20 grote wielerrondes na elkaar een buitenbeentje in het peloton.

Dat bevestigde zijn nieuwste activiteit in het tussenseizoen nog maar eens. Het record van meest opeenvolgende grote wielerrondes leverde Hansen de bijnaam Iron Man op. De man zette die titel afgelopen weekend extra kracht bij door effectief aan een volledige Ironman mee te doen. Voor de goeie verstaander: 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen.

As @MarcelSieberg would say, Twin Tower handle bars. I made them 4 days before the race. https://t.co/XS0hEKBhpT pic.twitter.com/SBkbyGaAHG Adam #Vegan Hansen(@ HansenAdam) link

Hansen schreef zich in voor de Ironman van Florida op 2 november. Daar kwam hij als age-grouper onder meer uit tegen wereldtoppers in het triatlon zoals daar zijn: Andrew Starykowicz, Joe Skipper, Jesper Svensson, Denis Chevrot en Ben Hoffman. Hansen voltooide zijn Ironman in 9u05:34 en eindigde daarmee als 8ste in de leeftijdscategorie 35-39 jaar.

Straffer is dat Hansen daarmee op een kleine tien minuten van kwalificatie kwam voor het vermaarde WK Ironman in Hawaï. De profs meegerekend eindigde de renner van Lotto Soudal als 38ste op 2283 deelnemers. Hansen liet de vierde fietstijd van alle deelnemers noteren. De Australiër deed 4u15 over zijn 180 kilometer fietsen.

Enkel het lopen ging hem minder af. Hansen sloot zijn wielerseizoen halfweg oktober af met de Ronde van Guangxi en dus was er weinig tijd om zich degelijk voor te bereiden op een triatlon. Met een handvol looptrainingen van meestal zes tot 8 kilometer klaarde Hansen het om zijn marathon in 3u37 af te werken. Straffe kost.

“Het was een coole ervaring om in het tussenseizoen te doen”, deelde Hansen mee op Twitter. “Ik heb een Ironman gedaan in iets meer dan 9 uur. Ik dacht 1 uur te zwemmen en dat kwam ook uit. Op de fiets verwachtte ik wel sneller te kunnen gaan. Het lopen had ik ook op 3u30-3u45 ingeschat. Mijn overgangen tussen de verschillende disciplines verliepen wel traag, maar het was leuk om doen.”

“Ik ben onder de indruk. Als ik het nog eens zou doen, dan zou ik wel wat extra looptrainingen inlassen”, vertelde Hansen met een kwinkslag. Of hoe off-season voor de ene renner iets anders is dan voor de andere.