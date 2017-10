Renner laat op 18-jarige leeftijd het leven na crash met wagen Mike De Beck

09u19

Bron: Cycling Today 0 RV Wielrennen Droevig nieuws uit de wielerwereld want de nog maar 18-jarige Clément Ouimet liet afgelopen nacht het leven. Tijdens een trainingsritje in Montreal knalde de jonge renner tegen een wagen. Een crash die hem fataal werd.

Ouimet was aan het trainen in zijn thuisland Canada wanneer een SUV plots een U-bocht maakte. Hij kon de wagen niet meer ontwijken en knalde er recht op. Ondertussen werd er door de ordediensten al een onderzoek gestart, maar de bestuurder van de SUV werd niet in beschuldiging gesteld.

Ouimet reed bij de jeugdploeg van Laval-Primeau Vélo Cycling Club. Een van zijn ploegmakkers kon maar moeilijk vatten wat er net gebeurd is. "Verschrikkelijk, wetende dat een van mijn ploegmakkers gestorven is op zijn fiets", plaatste een renner op Facebook. "Het feit dat Clément gestorven is terwijl hij iets deed waar hij van hield, maakt me kapot."