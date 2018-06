Renner Groenewegen gaat zo diep op spurttraining dat hij zelfs moet overgeven: "Nooit iemand zo diep zien gaan" Mike De Beck

01 juni 2018

13u06

Bron: Instagram, Twitter 1 Maximale vragen van je lichaam, om alle kleine dingetjes te verbeteren. Helaas kwam ik niet onder deze foto uit. @lvanbon pic.twitter.com/Q6xxB60AJF Dylan Groenewegen(@ GroenewegenD) link

Of hoe een renner lijden kan. Er dook een opvallende foto op van Dylan Groenewegen die tijdens een spurttraining zo diep is gegaan dat hij zelfs moest overgeven. De maker van het spraakmakend kiekje: Léon van Bon. De ondertussen 46-jarige ex-renner en tweevoudig Nederlands kampioen op de weg heeft met de fotografie zijn nieuwe passie gevonden. "Nee hij was niet ziek. Hij deed 'enkel' een spurttraining, zoals hij dat altijd doet", schreef Van Bon bij de foto op zijn Instagram-pagina. "Toewijding en focus is wat hem over de limiet duwt elke keer hij een spurttraining doet. Ik heb nog nooit iemand zo diep zien gaan als Dylan Groenewegen die dag. Respect."

De renner van LottoNL-Jumbo kreeg de foto van zichzelf ook in de gaten. "Leuke training", liet de Nederlander weten. "Het maximale vragen van je lichaam om alle kleine dingetjes te verbeteren. Helaas kwam ik niet onder deze foto uit", vertelde Groenewegen.