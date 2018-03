Rémi Cavagna wint Dwars Door West-Vlaanderen: "Eindelijk kan ik het eens afwerken" Redactie

04 maart 2018

18u24

Bron: Belga 0 Wielrennen De 22-jarige Rémi Cavagna (Quick-Step Floors) heeft vandaag de 2de editie van Dwars door West-Vlaanderen 'Johan Museeuw Classics' (1.1) gewonnen. Cavagna haalde het na een solo van 7 kilometer voor zijn land- en teamgenoot Florian Sénéchal. Frederik Frison werd derde.

Er vormde zich vrijwel meteen een kopgroep met David Boucher, Dennis Coenen en de Canadees Alexander Cataford. Zij boekten een maximale voorsprong van negen minuten. Op de top van de Kemmelberg, de eerste helling van de dag na 73 kilometer koers, was deze geslonken naar 7:40 op de grote groep die stilaan de snelheid, ondanks de regenval, opvoerde.

Bij de beklimming van de Catteberg, nog voor het ingaan van de vier plaatselijke ronden van elk 13 kilometer in en rond Ichtegem, loste Cataford vooraan. Een groepje van negen renners, waaronder vier man van Quick-Step Floors, had zich intussen afgezonderd van het peloton.

De twee vroege vluchters, Boucher en Coenen, begonnen aan de plaatselijke ronden met een handvol seconden voorsprong op een totaal verbrokkeld peloton. Wat verderop waren zij eraan voor de moeite en ging Frederik Frison (Lotto Soudal) met de twee Fransen van Quick-Step Floors, Rémi Cavagna en Florian Sénéchal, in zijn zog zijn kans.

De leiders mochten de laatste drie ronden aanvatten met een voorsprong van 55 seconden op een fel uitgedund peloton. Die afstand tussen de vluchters en de groep bleef ook bij het ingaan van de slotronde schommelen rond de minuut. Bij de kasseizone van de Lookhuisstraat moest Rémi Cavagna zijn metgezellen laten rijden. Sénéchal temporiseerde echter voor zijn teamgenoot waardoor die vooraan terug kon aansluiten.

De consternatie was dan ook groot toen op zeven kilometer van de eindmeet Rémi Cavagna plots ging aanvallen. De Fransman reed zelfs beetje per beetje weg van Frederik Frison, die Sénéchal als zijn schaduw mee kreeg. Cavagna kwam niet meer in de problemen en haalde het terwijl zijn teamgenoot Frison op zijn beurt in de steek liet. Quick-Step Floors nam zo de plaatsen één en twee voor hun rekening namen. Met ook nog Fabio Jakobsen (vierde) en Jhonnatan Narvaez (zevende) telde de blauwe brigade nog twee renners in de top tien.

Rémi Cavagna: "Eindelijk kan ik eens afwerken met deze goede vorm"

"Ik ben uitermate tevreden met mijn eerste zege van het seizoen", stelde Rémi Cavagna na afloop. "In de wedstrijden voorafgaand aan deze Dwars door West-Vlaanderen was ik ook niet slecht maar slaagde ik er niet in om het af te maken. Vandaag lukte dat dus wel".

Nochtans moest Cavagna lossen tijdens de voorlaatste kasseizone van de wedstrijd. "Ik kreeg het plots heel erg lastig en zag mijn ploegmakker met Frison van mij weg rijden", vervolgde Cavagana. "Vooral Frison legde op die stenenzone er duchtig de pees op. Vandaar dat ik moest lossen. Eens op de weg kon ik weer aansluiten, te meer omdat Sénéchal op de rem drukte en ik zo de mogelijkheid had om weer mijn plaats in te pikken. En op het asfalt ging ik dan maar aan. Frison kraakte en Sénéchal stopte perfect af. Meer moest dat niet zijn. Dit is een mooie zege."

Frison blij met derde plek

"Tegen twee Quick-Steppers kon ik als eenzaat niet veel beginnen", legde Frederik Frison (Lotto Soudal) na afloop uit. "Ik wist dat ik het slachtoffer ging worden van het ploegenspel. Sénéchal wachtte op Cavagna en daarna ging die laatste alleen door. Met het gekende gevolg. Zij waren in de numerieke meerderheid en dat hebben ze netjes uitgespeeld. Ik mag en moet tevreden zijn met die derde plaats. Ik kan nu vooruit streven naar volgende koersen."

Florian Sénéchal kon in de slotkilometer zich ook nog ontdoen van Frederik Frison en reed zo naar de tweede plaats. "Met onze ploeg pakken we opnieuw één en twee", aldus Sénéchal. "Net als afgelopen dinsdag in de GP Samyn. Eigenlijk hebben wij heel de wedstrijd gekleurd met onze ploeg. Er was dan wel die vroege vlucht met drie maar tijdens de eerste beklimming van de dag, de Kemmelberg, trokken wij het tempo zo hoog op dat het peloton helemaal versplinterde. Ook daarna bleven wij fiks doorgeven en waren we met een aanzienlijk aantal steeds vooraan te vinden. Zo ook in de finale. En bekijk eigenlijk de top tien maar eens. We hebben hier een goede collectieve prestatie afgeleverd. Met een zege als summum."