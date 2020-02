Remco pakt uit in Algarve: Evenepoel wint na ultieme inspanning en draagt zege op aan Nikolas Maes Redactie

20 februari 2020

18u07 74 Wielrennen Remco Evenepoel heeft een zoveelste visitekaartje afgegeven. In de tweede rit van de Ronde van de Algarve pakte hij op de slotklim uit met een ultieme inspanning. Maximilian Schachmann kwam nog dicht, maar Evenepoel hield de Duitser nipt af. Een nieuwe krachttoer van Remco. De 20-jarige man van Deceuninck-Quick.Step is ook de nieuwe leider.

Samen met Casper Pedersen (Team Sunweb) en Michaël Schär (CCC Team), trok onze landgenoot Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) al vroeg in de aanval. Na twaalf kilometer koos het drietal het ruime sop, maar meer dan drie minuten kregen ze niet van het peloton. De voorsprong slonk en op ongeveer dertig kilometer van het einde liet onze landgenoot het lopen. De ander twee boden wel nog wat weerwerk, maar werden op twintig km van het einde gegrepen.

Na de opwarmertjes, de Alferca (derde categorie) en de Alto de Pomba (tweede categorie), brak de koers los op de slotklim naar de Alto da Fóia. Op vier kilometer moest Mathieu van der Poel de rol lossen. Drie kilometer van de streep loste Miguel Angel Lopez een eerste bommetje, maar hij werd snel tot de orde geroepen. Daarna waagde ook Simon Geschke zijn kans, maar ook hij hield het niet vol. Dan was het moment van Remco Evenepoel aangebroken. Op 500 meter van de meet sprintte onze landgenoot met een razende vaart weg uit het peloton. Hij leek op weg naar de zege totdat Maximilian Schachmann erachteraan ging. De Duitser kwam ontzettend dicht maar strandde in het wiel van Evenepoel. Dankzij deze ritwinst is onze landgenoot de nieuwe leider. Schachmann volgt in dezelfde tijd. Costa, Martin en Wellens maken op twee seconden de top vijf compleet.

De derde etappe brengt het peloton vrijdag van Faro naar Tavira. Na 201,9 kilometer zijn daar opnieuw de sprinters aan zet.

Evenepoel: “Draag zege op aan Nikolas Maes”

Evenepoel was ook groots na de race. “Deze zege draag ik op aan Nikolas Maes en zijn vrouw (zij verloren vorige week hun zoontje enkele dagen voor de geboorte, nvdr). Deze bloemen zijn voor hen. Er zijn belangrijke dingen in het leven dan de koers, weet je. Maar natuurlijk ben ik superblij met deze zege, vooral na de voorbije zware week. En het wordt nog zwaarder: zaterdag gaan we met de ploeg vol aan de bak moeten om de leiderstrui te verdedigen, de slotdag zondag heb ik persoonlijk aangestipt. Dan ga ik voor het geel.”

