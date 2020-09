Remco Evenepoel zit weer op de fiets: gisteren uurtje op de rollen, morgen cruciale scan JDK/DMM

24 september 2020

07u51 30 Wielrennen Dinsdag nog bij de start van het BK, gisteren alweer op de fiets. Het gaat klaarblijkelijk goed met de revalidatie van Remco Evenepoel. Onze landgenoot maakte zelfs een uurtje rond op de rollen.



Het heeft deugd gedaan. Dinsdag even de ploegmaats uitzwaaien die aan het BK startten in Halle. Evenepoel liet zich opmerken rond de ploegbus van Deceuninck-Quick.Step. Vlot rondpikkelend op één kruk. De tuimelperte die hij op 15 augustus in een ravijn nabij het Comomeer maakte in de Ronde van Lombardije lijkt weer iets verder weg. Evenepoel hield er een breuk in het bekken aan over, maar werkt nu zonder operatie aan de weg terug.

In die mate dat onze 20-jarige landgenoot gisteren zelfs zijn eerste kilometers op de fiets maakte. Evenepoel maalde 35 kilometer af op de rollen, goed voor een training van een dik uur op Zwift. Verder wordt morgen een heel belangrijke dag. Dan ondergaat Evenepoel een nieuwe scan, die het antwoord moet bieden op de cruciale vraag of zijn schaambeenbreuk al dan niet volledig is geheeld.

Is dat effectief het geval, dan kan er opnieuw resoluut vooruit worden geblikt en een werkplanning worden opgemaakt voor de komende weken/ maanden. Evenepoel komt dit seizoen niet meer in actie. Onze landgenoot mikt vol op volgend jaar.

