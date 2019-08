Remco Evenepoel: “WK-wegrit? Een optie, maar ik focus vooral op de tijdrit” Redactie

29 augustus 2019

12u23 0

Remco Evenepoel hervat vandaag de competitie in de Ronde van Duitsland. Daar wil hij de conditie weer opbouwen met het oog op het WK in Yorkshire. “Of ik deelneem aan de WK-wegrit? Dat is een optie, maar ik ga mijn vooral focussen op de tijdrit”, aldus het 19-jarige wondertalent.