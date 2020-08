Remco Evenepoel wint Ronde van Burgos na derde plek in slotrit: “De hoogte was niet echt mijn ding” XC

01 augustus 2020

16u26 64 Wielrennen Remco Evenepoel heeft de Ronde van Burgos gewonnen. De eindzege van de 20-jarige Belg kwam in de slotrit niet meer in gevaar. Evenepoel finishte als derde in de laatste etappe, die een prooi was voor Iván Ramiro Sosa.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Ronde van Burgos eindigde met een bergrit naar Lagunas de Neila. Een etappe van 158 kilometer met het venijn in de staart. De slotklim, 11,8 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%, moest voor vuurwerk zorgen.

Remco Evenepoel verdedigde een voorsprong van 18 seconden op George Bennett. Mikel Landa volgde als derde op 32 tellen van het supertalent van Deceuninck-Quick.Step. “Als Remco weer dezelfde benen heeft, wordt het moeilijk”, klonk het bij Bennett. Zijn ploegleider Frans Maassen: “We hadden Evenepoel hier liever niet aan de start gehad.”

Victory for @EvenepoelRemco!

Our rider (just 20 years of age) wraps up the #VueltaBurgos GC after taking third on the final stage!#WayToRide #No18in2020

Photo: @GettySport pic.twitter.com/MB4NEdkKt1 Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Drie op drie

De concurrentie hoopte op een inzinking van ‘REV’. Maar dat was ijdele hoop. Evenepoel hield het zaakje onder controle op de slotklim, maar kon ritwinnaar Iván Ramiro Sosa en Mikel Landa niet aftroeven in de laatste kilometer. Derde plek vandaag voor onze landgenoot, die wel de Ronde van Burgos op zijn palmares zette.

Derde rittenkoers van het seizoen, derde overwinning voor Evenepoel. Dit jaar won hij ook al het eindklassement in de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve. Waar houdt dit op?

5ª etapa | #VueltaBurgos



🥇 @ivansosacuervo del @TeamINEOS reina por 3ª vez en las rampas de Neila



💜 @EvenepoelRemco del @deceuninck_qst se adjudica la XLII @VueltaABurgos pic.twitter.com/BmlDp3nych Vuelta a Burgos(@ VueltaABurgos) link

Evenepoel: “Een perfecte dag”

“Missie geslaagd”, vatte Evenepoel na afloop in het flashinterview samen. “Ik mocht vandaag geen tijd verliezen, wilde de trui houden en dat is gelukt. Nochtans had ik het wel lastig, vooral de hoogte was niet echt mijn ding. Maar ik had Landa voortdurend in het vizier en kon zijn aanvallen pareren. Het was lastig, ik heb afgezien en heb hard moeten knokken. Maar ik behield de trui. Het was zwaarder dan twee dagen geleden toen ik de rit won, maar gelukkig had ik een goed team rond mij en klaarde ik de klus.”

“Dit is een perfecte dag”, vervolgde hij. “De ploeg werkte perfect, hield me in positie en het was mijn job om het dan af te maken. Ik ben blij dat het gelukt is. Dit was mijn derde rittenkoers dit seizoen en ik win voor de derde keer.”

Kan Evenpoel hetzelfde in de klassiekers dit najaar? Doe mee aan het online wielerspel Goudenklassiekers.be. Stel jouw wielerploeg samen, kies je favoriete renners en maak kans op geweldige dagprijzen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.