Remco Evenepoel wil schitteren bij debuut in grote ronde: “Er een onvergetelijke Giro van maken” ABD/JDK

05 juni 2020

07u39

Bron: Gazzetta dello Sport 0 Wielrennen De tegenstand is gewaarschuwd. Remco Evenepoel (20) wil voor “ het maximale” gaan in de Ronde van Italië (3-25 oktober), zijn eerste grote ronde. Dat vertelt het toptalent van Deceuninck-Quick.Step aan Gazzetta dello Sport. “Ik heb thuis een paar kleine tests gedaan en ik merk dat ik krachtiger ben geworden.”

En of hij uitkijkt naar oktober. Remco Evenepoel rijdt dan zijn eerste grote ronde: de Giro. Nu al wordt hij op 20-jarige leeftijd getipt als een van de favorieten - onder meer Alberto Contador is fan. “Strijden voor eindwinst, dat zijn grote woorden”, aldus Evenepoel. “Maar als ik me goed voel, zal ik vechten voor de roze trui. Meestrijden tot de slotdag zou mooi zijn. We geloven er alvast in.”

Ik wil dat mijn eerste grote ronde iets speciaals wordt. Aan mij nu om op het juiste moment in topvorm te zijn Remco Evenepoel

Evenepoel denkt dat het het juiste moment is om zijn debuut te maken in een grote ronde. “De Giro is al sinds afgelopen winter een groot doel. De nieuwe kalender maakte het moeilijk om te kiezen: ik moet Luik-Bastenaken-Luik laten schieten voor de Giro. Maar ik ben zeker dat dit de beste keuze is. De Ronde van Italië is een ideale koers om progressie te maken.”

Niemand die eraan twijfelt dat Evenepoel, die zich voor de coronacrisis tot eindwinnaar kroonde in de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve, klaar zal zijn voor de Giro. “Ik wil dat mijn eerste grote ronde iets speciaals wordt. Ik heb thuis een paar kleine tests gedaan en op basis daarvan merk ik dat ik alweer progressie heb gemaakt. Ik ben krachtiger geworden. Aan mij nu om op het juiste moment in topvorm te zijn. Ik wil er een onvergetelijke Giro van maken.”

Voldoening

Tweevoudig Giro-winnaar Alberto Contador gelooft in Evenepoels kansen en rekent hem tot de favorieten. Woorden die de Deceuninck-Quick.Step-renner deugd doen. “Contador won al zijn grote rondes door in de aanval te gaan. Ik houd er ook niet van om defensief te rijden. Laat mij maar risico’s nemen. Soms verlies je, soms win je. Maar als het je lukt, geeft het nog meer voldoening.”

Voldoening die Evenepoel ook haalde uit zijn uitdagingen. Naast virtuele races, reed hij ook vijftig keer de Muur van Geraardsbergen op en haspelde hij (een deel van) het zware parcours van Luik-Bastenaken-Luik af. Op die uitdagingen kwam wat kritiek. “Maar ik had doelen nodig”, legt Evenepoel uit. “Toen alle koersen uitgesteld werden, moest ik wel gefocust blijven. Ik wilde op een bepaalde manier toch een soort van competitie ervaren.”

En hoe ervaart Evenepoel de huidige situatie? “Ik denk dat we pas écht kunnen overgaan naar het normale leven als er een vaccin is. Tot dan zullen we alle maatregelen goed moeten opvolgen.” Dat de renners in België, in tegenstelling tot sommige andere landen, altijd buiten konden blijven trainen, is een groot voordeel, vindt Evenepoel. “We zullen in elk geval makkelijker in topvorm kunnen geraken. Maar we zijn nog twee maanden verwijderd van de start van het WorldTour-seizoen. Dus iedereen heeft wel voldoende tijd om op te bouwen. Ik heb wel al enkele intensieve trainingen achter de rug, en ik voel me goed.”

