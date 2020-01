Remco Evenepoel: “Wereldkampioen of goud in Tokio? Olympisch kampioen, zonder twijfel” XC

07 januari 2020

14u28

Bron: Belgian Cycling 0 Wielrennen Remco Evenepoel heeft een droom: olympisch goud in Tokio. “Ik weet waarom ik deze winter keihard heb gewerkt. Om dáár goed te zijn.”

Wereldkampioen wielrennen worden of olympisch goud behalen? Simpele vraag voor Evenepoel. “Olympisch kampioen, zonder twijfel”, aldus het supertalent. “De Olympische Spelen, dat overstijgt de traditionele sportsfeer. Je maakt deel uit van een groter geheel, je zit niet meer in die cocon van het wielrennen. Ik ben zeker dat dat een heel ander gevoel zal geven. En stel dat je kan winnen: ook die erkenning zal anders zijn, vermoed ik. Natuurlijk krijg je als wereldkampioen ook veel respect en waardering, maar ik denk dat zo’n olympische titel toch nog een boel andere dingen losmaakt. Bij mezelf en bij het brede publiek. Als ik echt eerlijk ben: dat zou me nog meer voldoening geven.”

Evenepoel noemt de Spelen een “magisch evenement”. “Een wereldtitel winnen is ook ongelooflijk mooi en waardevol. Binnen het wielrennen is dat het hoogst haalbare doel op een seizoen”, vervolgde de 19-jarige Vlaams-Brabander. “Daar staat dan weer tegenover dat je de Olympische Spelen maar één keer om de vier jaar kan meemaken. In zo’n geval kan je echt spreken van een unieke kans die zich misschien maar één keer in je carrière aandient. Dus begrijp ik best dat nogal wat mensen een medaille op de Olympische Spelen hoger inschatten.”

“Ik weet waarom ik deze winter keihard heb gewerkt. Om dáár goed te zijn. Als je de kans krijgt om naar Tokio te gaan, en je weet dat er een behoorlijk zwaar parcours wacht – in de chronoproef én in de wegrit – dat je in principe hoort te liggen, waarom zou je er dan niet voor de volle honderd procent voor gaan? Je weet maar nooit… Het speelde al even in mijn achterhoofd, zelfs vóór het EK al. Maar nu dat ik zeker ben dat ik mee mag… Volle focus.”

Perfecte voorbereiding

Volle focus. Hoe leeft hij dan naar de Spelen toe? “Vooral in de twee maanden voor de Olympische Spelen zal er anders gewerkt worden. Die plannen zijn al een tijdje geleden omgegooid. Aanpassen aan het klimaat wordt bijvoorbeeld erg belangrijk. In dat verband hebben we al een paar opties verkend. Er zal anders, meer specifiek, getraind worden. Er zullen bepaalde wedstrijden wegvallen, bijvoorbeeld. Maar in samenspraak met de ploeg hebben we het gedroomde plan opgesteld. De voorbereiding zal perfect zijn. Dat hoop ik althans.”

En is de tijdrit en wegrit in Tokio even belangrijk voor Evenepoel? “Als ik mezelf in staat acht het in beide wedstrijden even goed te doen, dan komt het belang van die twee proeven automatisch gelijk te liggen. Ik leef gewoon van dag tot dag, daar in Japan. Scoor ik in de wegrit? Fantastisch. Valt het tegen? Jammer. Maar in beide gevallen gaat de knop meteen om en focus ik me op de tijdrit. Stap voor stap zal het gaan. Jezelf op twee dingen tegelijk concentreren lukt ginder toch niet. Dan ga je details verwaarlozen, en net in die kleinigheden kan het verschil tussen winst en verlies zitten.”