Remco Evenepoel vormt opnieuw een koppel met Oumaïma JDK/DMM/JR/TLB

30 oktober 2019

19u40 0 Wielrennen Remco Evenepoel vormt weer een koppel met Oumaïma ‘Oumi’ Rayane. Dat bevestigde het 19-jarige toptalent van Deceunick-Quick.Step vandaag op de Boekenbeurs, waar hij het fotoboek ‘The Wolfpack: 365 Days At The Wheel’ ging signeren. Het werd een druk dagje voor Evenepoel, want eerder vandaag ging hij ook op bezoek bij zijn ex-club Anderlecht.

“Ja, we zijn weer samen en ik ben er blij om. Maar verder geef ik geen commentaar, het moet niet belangrijker gemaakt worden dan het is.” Zo bevestigde Evenepoel dat hij en ‘Oumi’ weer een koppel zijn. Weer, want deze zomer ging het stel uit elkaar, omdat de renner van plan was om naar Monaco te verhuizen. “Het is de beste beslissing”, vertelde de jonge renner toen. “Zij wil nog studeren en het zou echt moeilijk worden. We gaan als vrienden uit elkaar en blijven contact houden.”

Dat kon moeilijk anders, want de twee wonen in dezelfde straat in het Vlaams-Brabantse Schepdaal. De verhuis naar Monaco ging niet door, dus kwam het ex-koppel elkaar af en toe nog tegen. De liefde bloeide stilaan weer op, en dat was de voorbije dagen al te merken op hun beider sociale media waar ze elkaars foto’s liketen met de nodige hartjes.

Evenepoel en Oumi leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend in het voorjaar van 2017, op het moment dat Remco de overschakeling maakte van het voetbal naar de wielersport waar hij al heel snel furore maakte. Oumi maakte van dichtbij zijn steile opmars mee, van eerstejaarsjunior tot neoprof, maar bleef zich ook focussen op haar studies Handelswetenschappen op de Campus Brussel van de KU Leuven.

Op bezoek in Anderlecht

‘t Werd overigens een drukke dag voor Evenepoel. Alvorens naar de Boekenbeurs in Antwerpen te trekken, ging de jonge renner eerst nog op bezoek bij zijn ex-club Anderlecht. Op het trainingscentrum in Neerpede gaf Evenepoel, die zelf tot de U17 voor Anderlecht speelde, een voordracht voor de spelers van de U14 en U15 van paars-wit. Evenepoel had het onder meer over zijn carrière en gaf de jeugdspelers enkele tips mee. “Als voetballer én nu ook als wielrenner beleefde ik veel plezier aan overwinningen”, sprak Evenepoel onder meer. “Je wordt opgehemeld, iedereen vindt je plots de beste. Maar het belangrijkste is verliezen, want uit een nederlaag kan je de beste lessen trekken. Op die momenten leer je wat winnen is.”

Op het einde van Evenepoels lezing kwam er nog een bekend gezicht de zaal binnen. Yari Verschaeren kwam zijn vriend een shirt overhandigen. “Mijn eerste trainingsdag bij Anderlecht, was ook de eerste dag van Yari Verschaeren bij Anderlecht”, aldus Evenepoel. “Daar is onze vriendschap gegroeid.” Verschaeren gooide met bloemetjes richting de wielrenner. “We mogen trots zijn op zijn overwinningen, zijn Europese titels en wereldtitels. Hij wordt volgens mij absoluut de nummer 1 van de wereld.”

Signeren op de Boekenbeurs

Van Anderlecht ging het dan naar Antwerpen, voor de Boekenbeurs. Fotograaf Sigrid Eggers was ook dit jaar een vlieg op de muur bij Deceuninck-Quick.Step. De fotograaf ging vandaag met Evenepoel, Zdenek Stybar, Fabio Jakobsen en Dries Devenyns naar de boekenbeurs voor een signeersessie. Het fotoboek ‘The Wolfpack: 365 Days At The Wheel’, van ‘Uitgeverij Kannibaal’ ligt inmiddels in de winkel. De prijs bedraagt 35,50 euro.

“Zo’n signeersessie is altijd wel leuk. Zeker als het voor de ploeg is”, vertelde Evenepoel op de boekenbeurs. “Ik vind het een mooi boek. Eigenlijk is het een beetje een stripboek voor volwassenen. Ik hou het deze dagen vrij rustig. Vrijdag vertrek ik op stage naar Calpe. In het tussenseizoen heb ik wat gelopen en gecrosst. Andere dingen dan bezig zijn met de koersfiets", aldus Evenepoel.

“Ik kijk uit naar de start van het nieuwe seizoen, maar ik weet nog niet waar ik ga beginnen. Voorlopig ligt er nog niks vast, maar ik heb er zin in. Wel eerst nog de awards. Ik zie veel kandidaten om de Kristallen Fiets te winnen. Het is alles smane een mooi seizoen geweest voor de Belgen.”