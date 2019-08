Remco Evenepoel verlengt contract tot eind 2023 bij Deceuninck-Quick.Step XC

23 augustus 2019

14u08 22 Wielrennen Remco Evenepoel heeft zijn contract tot eind 2023 verlengd bij Deceuninck-Quick.Step. Dat maakte het supertalent en zijn ploeg bekend. “De Wolfpack is als een tweede familie voor mij.”

“Ik ben trots dat ik langer bij Deceuninck-Quick.Step kan blijven. Met deze geweldige groep zal ik verder aan mijn toekomst werken”, aldus Evenepoel. “Het betekent veel voor mij dat het team vanaf het begin in me geloofde. Een nieuwe verbintenis tekenen, was een logische stap. Ik had een gesprek met Patrick Lefevere en ging direct akkoord. Deceuninck-Quick.Step is de ideale omgeving, ’t is als een tweede familie voor mij.”

“We zijn extreem blij met deze overeenkomst”, zegt Lefevere. “Remco is niet alleen een getalenteerd renner, maar ook een fantastisch persoon. Iedereen in de ploeg die met hem werkt, weet dat. We geloven dat hij een schitterende toekomst in het wielrennen kan hebben. We schenken hem ons vertrouwen en hij heeft veel vertrouwen in ons. In de eerste maanden van zijn carrière heeft hij iedereen met verstomming geslagen en alle verwachtingen overtroffen. Desondanks houden we de voeten op de grond en werken met een uitgekiend programma verder aan zijn ontwikkeling. Daarbij blijven we steeds in contact met Remco en zijn familie, zoals we altijd hebben gedaan sinds hij bij het team kwam.”

De 19-jarige Evenepoel is bezig aan zijn eerste seizoen als neoprof en toonde daarin zijn enorme potentieel met winst in de Clasica San Sebastian, het EK tijdrijden en de Ronde van België. Evenepoel keert in de Ronde van Duitsland (29 augustus - 1 september) terug in competitie. Daarna volgt in principe het Canadese tweeluik GP Quebec (13 september) en GP Montréal (15 september) als ultieme voorbereiding op het WK.

Hello, everyone! I am happy to announce that I've signed with Deceuninck - Quick-Step until the end of 2023! #TheWolfpack is a second family to me, we share the same vision and mentality, and we will continue to work hard and improve in order to reach our goals!#wolfpackrules🐺 pic.twitter.com/NkDC2k6WWb Remco Evenepoel(@ EvenepoelRemco) link