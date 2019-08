Remco Evenepoel verlengt contract bij Deceuninck-Quick.Step: “Geld? Daar hebben we niet over gesproken” JDK/XC

23 augustus 2019

14u08 40 Wielrennen Remco Evenepoel blijft tot 2023 wielrenner in de ploeg van Patrick Lefevere. Hij had een contract van twee seizoenen met optie op verlenging tot einde 2022. Die optie werd twee weken geleden al gelicht. Meer: de renner en zijn ploegmanager deden er nog een jaar bovenop.

Patrick Lefevere: “Remco is nog maar 19 jaar. Hij zal niet slechter worden.” Vader Patrick Evenepoel: “Geld speelt geen rol en we gaan de markt niet afschuimen. Wat telt, is dat Remco zich goed voelt waar hij is.”

Er waren geen bezwaren, niet voor Remco Evenepoel en niet voor Patrick Lefevere, om hun lot de komende vier jaar met elkaar te verbinden. Zelfs al is het niet de gewoonte van Lefevere om contracten voor zo’n lange termijn te tekenen. Hij deed het een keer met Niki Terpstra. Maar dan deed Lefevere het weer niet met Julian Alaphilippe, met wie hij begin juni een nieuwe overeenkomst bereikte. Die reikt ook niet verder dan 2022.

Dat een contract maar een vodje papier is, zegt Lefevere. “Een handdruk is voor mij veel meer waard. Dat het nu op papier staat, is natuurlijk een geruststelling voor Remco en voor mij. Collega’s van mij die misschien niet zo collegiaal zijn, zouden maar eens op ideeën kunnen komen en proberen om Remco weg te halen. Dat moeten ze nu niet proberen.”

Lefevere verwijst naar Tom Boonen, die vijftien jaar bij hem koerste. “Dertien jaar hebben we niet over een contract gesproken. Hetzelfde met Nick Nuyens, met Paolo Bettini: die hebben hun contract nooit uitgedaan. Nog voor het was afgelopen, werd het opengebroken en verlengd.”

Het gevaar was klein dat Evenepoel, ondanks een indrukwekkende start in het WorldTourpeloton, de markt zou gaan verkennen. Dat zegt zijn vader Patrick, die de zakelijke belangen van zijn zoon behartigt. “Als vader heb ik maar één zorg: voelt Remco zich goed en is hij tevreden waar hij is? Als ouder heb je toch graag het gevoel dat je kind in goede handen is. We hebben van in het begin een zeer goed gevoel bij Deceuninck-Quick.Step. Lefevere heeft gezegd dat hij voor Remco zou zorgen alsof het zijn eigen zoon was. Hij doet meer dan we dachten. En dat geldt voor de hele ploeg, voor trainers en personeel. Dat maakt de keuze veel gemakkelijker.”

Evenepoel maakte een indrukwekkend WorldTourdebuut in 2019. Hij won de Ronde van België, de Clásica San Sebastián en hij werd de Europese tijdritkampioen. Meer en beter zullen nog volgen, dat kan haast niet anders.

Patrick Evenepoel: “Het contract van Remco zal worden aangepast aan prestaties en successen. Maar eerlijk gezegd: het financiële speelt geen rol. Zeker is dat niet het belangrijkste. Als de prestaties volgen, zal dat besproken worden. Dit gaat om vertrouwen op lange termijn. Van onze kant is geld nooit ter sprake gekomen.”

Remco Evenepoel: “Deceuninck-Quick.Step is als tweede familie voor mij”

“Ik ben trots dat ik langer bij Deceuninck-Quick.Step kan blijven. Met deze geweldige groep zal ik verder aan mijn toekomst werken”, aldus Evenepoel. “Het betekent veel voor mij dat het team vanaf het begin in me geloofde. Een nieuwe verbintenis tekenen, was een logische stap. Ik had een gesprek met Patrick Lefevere en ging direct akkoord. Deceuninck-Quick.Step is de ideale omgeving, ’t is als een tweede familie voor mij.”

Hello, everyone! I am happy to announce that I've signed with Deceuninck - Quick-Step until the end of 2023! #TheWolfpack is a second family to me, we share the same vision and mentality, and we will continue to work hard and improve in order to reach our goals!#wolfpackrules🐺 pic.twitter.com/NkDC2k6WWb Remco Evenepoel(@ EvenepoelRemco) link