Remco Evenepoel verdedigt eind augustus Europese titel in Franse Plouay Redactie

06 juli 2020

14u41 1 Wielrennen Het EK wielrennen vindt dit jaar plaats in het Franse Plouay. Op maandag 24 augustus verdedigt Remco Evenepoel zijn Europese trui in de tijdrit, twee dagen later (26/08) staat de wegrit op het programma.

Oorspronkelijk zou het EK dit jaar van 9 tot 13 september doorgaan in het Italiaanse Trente. Maar begin mei liet de UEC weten dat dat niet mogelijk zou zijn door de coronapandemie en dat de Italiaanse stad in september 2021 het volgende EK zal ontvangen. Remco Evenepoel is titelverdediger in het tijdrijden, Elia Viviani is Europees kampioen op de weg.

Programma In Plouay:

24/08: Individuele tijdrit mannen en vrouwen, beloften en junioren

26/08: Wegrit mannen en wegrit beloften vrouwen

27/08: Wegrit vrouwen en wegrit beloften mannen

28/08: Wegrit junioren mannen, wegrit junioren vrouwen en mixed relay

