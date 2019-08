Remco Evenepoel showt kampioenentrui (en smeert fan ook tattoo aan) Redactie

27 augustus 2019

14u01 0 Wielrennen Remco Evenepoel kroonde zich drie weken terug tot Europees kampioen tijdrijden en vandaag is hij op de website van Deceuninck-QuickStep nog een keer teruggekomen op die triomf.

“In de opwarming zat het gevoel al goed. Ik was erg geconcentreerd, ik wou alles uit de race halen. Het was een zwarte week voor het wielrennen met het overlijden van Bjorg Lambrecht en ik wou die sterrentrui winnen, voor hem maar ook voor mijn gewezen ploegmaat Stef Loos. Ik was er klaar voor en gaf werkelijk alles, met hen in mijn gedachten. Aan het eind, op het moment dat duidelijk werd dat ik de winnaar was, kwamen alle emoties naar boven - positieve én negatieve vibes.”

“Het was echt een speciale overwinning, één die ik nooit meer zal vergeten. Zoals ik al zei, was ik echt gemotiveerd en tijdens de race voelde ik me comfortabel op mijn nieuwe fiets, iets wat zeker ook bijdroeg aan mijn succes. Het is een droom om zo’n zege te behalen in mijn eerste jaar als prof en ik ben heel erg blij dat ik deze trui het komende jaar mag dragen.” Evenepoel verschijnt donderdag aan de start van de Ronde van Duitsland.

Eerste Evenepoel-tattoo

Intussen is ook de eerste Remco Evenepoel-tattoo een feit. Mathias Seykens, een fan van Evenepoel, is de gelukkige die ermee op zijn armen rondloopt. “Het resultaat van een uit de hand gelopen vriendenweekend”, zegt Seykens aan Sporza. “We waren daags voor de Clasica San Sebastian met een tiental vrienden op weekend. Er werd wat gedronken en van het een kwam het ander. “Als Remco morgen wint, dan laat ik een tattoo zetten. Een dag later viel hij aan tijdens de Clasica en je zag het al gebeuren... Mijn vrienden hebben hard gesupporterd voor Remco. En belofte maakt schuld. Ik denk dat ik nog dikwijls zal kunnen pronken met mijn tattoo.”

