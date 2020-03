Remco Evenepoel schrapt verkenning Giro-tijdrit JDK

09 maart 2020

Remco Evenepoel (20) schrapt de geplande verkenning van de lange Giro-tijdrit tussen Conegliano en Valdobbiadene. Onze landgenoot zou normaal gezien vandaag vanuit stageoord Calpe zijn doorgereisd naar Italië, maar de trip gaat door de uitdijende coronacrisis in de laars niet door. “In de huidige ­omstandigheden kunnen we ons dat niet veroorloven”, vindt Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck-Quick.Step. “Als je ziet dat Lombardije en elf andere Italiaanse provincies in lockdown zijn gegaan en in totaal 16 miljoen mensen (een kwart van de Italiaanse bevolking, red.) in quarantaine werden geplaatst, moet je gewoon ‘toppezot’ zijn om nu naar Italië te reizen en het risico te ­willen lopen om ziek te worden.”

Evenepoel over nabije toekomst:

De ploeg bekijkt of de verkenning kan worden verschoven naar een later tijdstip. “Dat wordt pas een optie zodra het virus wat ‘gekalmeerd’ is”, zegt Steels. “Maar ik vrees dat dat toch nog enkele weken zal duren. Desnoods doen we het maar zonder verkenning. Het is ook geen absolute noodzaak.” Evenepoel blijft gewoon doortrainen in Calpe. De Ronde van Catalonië (23-29 maart) wordt zijn eerstvolgende wedstrijd.

