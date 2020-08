Remco Evenepoel reageert voor het eerst vanuit het ziekenhuis op zijn val: “Ik kom sterker dan ooit terug” MXG

17 augustus 2020

19u38 112 Wielrennen Een beeld dat heel wielerminnend Vlaanderen geruststelt. Remco Evenepoel steekt z’n vuist in de lucht vanop z’n ziekenhuisbed in het AZ van Herentals. Voor het eerst sinds z'n val in een ravijn tijdens de Ronde van Lombardije reageerde Remco Evenepoel. De jonge renner van Deceuninck - Quick-Step sprak vanuit z’n ziekenhuis een videoboodschap in. “Ik maak het heel goed op dit moment”, begon hij. “Ik kom sterker dan ooit terug.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Evenepoel kwam in de loop van de namiddag aan in het AZ-ziekenhuis in Herentals. “Ik heb een heel goede vlucht achter de rug. Ik wil iedereen bedanken die me de uren na de crash geholpen heeft. Mijn seizoen is jammer genoeg over nu, maar we zullen ons niet haasten. We hebben alle tijd om de comeback te plannen nu.”

“Ik wil ook de fans bedanken voor de steun. Ik kon niet al de berichten beantwoorden, het waren er gewoon te veel. Maar ik zie jullie steun en dat helpt me. Dat doet echt deugd.”

“We zullen dit heel kalm doen. Ik kijk nu al uit naar het volgende seizoen. Ik wil een betere rijder worden en sterker dan ooit worden, net zoals op mijn pet staat: “The Wolfpack geeft nooit op”.

Evenepoel stak z'n vuist in de lucht.

Oef.

Lees ook: Evenepoel terug in België en overgebracht naar ziekenhuis van Herentals