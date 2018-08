Remco Evenepoel razend ambitieus: "Hopelijk komt er een dag waarop ik een grote ronde kan winnen" Redactie

Dat Remco Evenepoel flink wat indruk maakt bij de junioren is al langer geweten. Of hij dat binnenkort ook bij de profs kan doen, is nog een onbeantwoorde vraag. De 18-jarige renner die op 1 januari prof wordt bij Quick.Step is alvast razend ambitieus en mikt vooral op de grote rondes. "Dat is het enige wat mij aanspreekt", vertelde Evenepoel aan Sporza.

Vanaf 1 januari mag Remco Evenepoel zich al nestelen in het profpeleton. Dat zal gebeuren in het shirt van Quick.Step waar ze op lange termijn aan het werk willen gaan met het Belgische supertalent. De beloftenreeks slaat Evenepoel dus over. "Het is een risico, maar waarom niet? Zeker als Quick.Step er in gelooft. Ik geloof er in en we begrijpen elkaar goed. Er ligt dan ook een mooi plan klaar."

De toekomst oogt dan ook rooskleurig voor Evenepoel. Reikhalzend kijkt hij al vooruit. "Volgend seizoen moet ik vooral leren en groeien. Het jaar 2020 wordt belangrijker om te tonen wat ik kan. In 2021 wil ik dan weer tonen wat ik kan in de grote rondes." Hij wil zich dan al meten met de grote jongens. "Dat ik wattages kan trappen zoals zij ze nu trappen, is al bewezen. Het is echter wel koers en geen test of training. Het zou al mooi zijn om op die leeftijd te volgen. Dan komt een mooi klassement wel vanzelf."

De focus ligt dus wel degelijk op het grote rondewerk. Een heel ander verhaal dus dan de vele andere Belgische renners. Waar heel wat landgenoten dromen van de bloemen in de Ronde van Vlaanderen of die ene kassei van Parijs-Roubaix, heeft Evenepoel een heel ander doel in zijn vizier. "Bij Quick.Step zal ik op een goede manier werken naar mijn doelen, de grote rondes. We werken op lange termijn en hopelijk komt er een dag waarop ik kan winnen. Ik denk dat ik er de mentaliteit voor heb, maar natuurlijk weet ik goed genoeg dat het een moeilijke zaak zal worden. Als we goed samenwerken - Quick.Step heeft er de visie en de capaciteiten voor - kan er iets moois uit vloeien. Waarom net de grote rondes? Dat is het enige dat me aanspreekt. Waarom ook niet? Dromen mag."