Remco Evenepoel over verloren vriend: “Ik fiets vandaag voor Stef”

Arnd Leroy

20 maart 2019

16u41

Bron: VTM 0 Wielrennen Eergisteren overleed de 19-jarige renner Stef Loos na een aanrijding in koers. Goede vriend, Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-step), reageert voor de start van de Danilith Nokere Koerse op het verlies van zijn ex-ploegmakker.

Voor de start van zijn eerste profkoers in eigen land neemt Remco Evenepoel even de tijd om te reageren op het verlies van Stef Loos. De twee reden nog samen bij Acrog - Pauwels Sauzen - Balen en waren goed bevriend. Het verlies komt hard aan voor het jonge talent van Deceuninck - Quick-Step. “We hebben samen heel wat koersen samen gereden en we sliepen ook samen. We hadden een goede band en dan komt het hartverscheurende nieuws nog zo hard aan”, vertelt Evenepoel.

Onwetend van het parcours af

Tijdens de Mémorial Alfred Gadenne, een wielerwedstrijd voor beloften en elites zonder contract zat Stef Loos in een groepje van drie renners dat werd aangereden door een bestelwagen. Stef Loos en Jonas Bresseleers (Acrog - Pauwels Sauzen - Balen) kwamen samen met Ruben Apers (Lotto Soudal U23) op een kruispunt waar geen seingever stond en reden rechtdoor terwijl ze rechts moesten inslaan. De drie geraakten van het parcours af zonder dat ze het wisten. Twee kilometer verderop gebeurde het fatale ongeval. Een bestelwagen reed in op het pelotonnetje van.

Loos was er het ergst aan toe en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. De 19-jarige renner liep een zwaar hersentrauma en een klaplong op en ook zijn lever werd geraakt. Ruben Apers hield er enkele breuken aan over en ploegmaat Jonas Bresseleers liep enkele grote schaafwonden op. Stef Loos bezweek diezelfde nacht aan zijn verwondingen.

“Fysiek heb ik alleen maar schaafwonden en hier en daar een kneuzing”, getuigt Bresseleers op Radio 2. “Maar mentaal is het zwaar: ik heb gisteren toch één van mijn goeie ploegmakkers verloren.”

“Geen seingever nodig”

“Volgens de politie was het niet nodig om op het kruispunt na de brug een seingever te plaatsen. Dat was immers geen punt waar auto’s dreigden over te steken, vermits de renners rechtsaf moesten slaan. Dus hebben we daar ook niemand gezet: er waren al 182 seingevers nodig voor de hele wedstrijd”, zegt koersdirecteur Verbrugghe.

Het parket van Doornik onderzoekt wat er mis liep. “Waarom daar geen seingever stond, moeten we nu onderzoeken”, zegt Frédéric Bariseau van het parket van Doornik. “Er hingen pijltjes die de juiste richting aangaven, maar misschien was dat niet voldoende. Er moet ook uitgeklaard worden waarom het bewuste peloton niet stopte, toen agenten aangaven dat ze de verkeerde weg hadden genomen. Om een verantwoordelijke voor het ongeval aan te wijzen, is het nu nog te vroeg.”

