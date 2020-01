Remco Evenepoel over Giro-deelname: “Een enorme stap in mijn carrière” MCA/XC

Remco Evenepoel maakt dit jaar in de Giro zijn debuut in een grote wielerronde. “Ik ga ernaartoe om ervaring op te doen”, vertelde de 19-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step. “Het wordt mijn eerste grote ronde, da’s iets speciaals. Het is een enorme stap in mijn carrière. Ik hoop dat ik veel kan bijleren. En of ik droom van roze? Dat is veel gezegd. Daar zijn we niet mee bezig. We zien wel hoever ik geraak, ik ga mezelf niet kapot rijden. ’t Is een kwestie om ervaring op te doen en ik hoop dat het niet mijn laatste grote ronde wordt”, lachte Evenepoel.