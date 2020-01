Remco Evenepoel over dopingaantijgingen: “Er werd gezegd dat ik met een ‘moteurke’ reed. Mensen schamen zich nergens meer voor” Redactie

03 januari 2020

06u00

Bron: Humo 4 Wielrennen Wielrennen sleurt een dopingverleden met zich mee. En als een jong talent alles aan flarden rijdt, zijn de geruchten nooit veraf. Dat is ook het geval met Remco Evenepoel. “Mensen schamen zich nergens meer voor. Dat raakt me wel, ze oordelen snel en dat is niet fair”, klinkt het in de Humo.

Evenepoel heeft een indrukwekkend debuutjaar bij de profs achter de rug. Het 19-jarige supertalent schoot raak in de Baloise Belgium Tour en Clasica San Sebastian, waarna hij de Europese titel in het tijdrijden veroverde. Nadien zorgde hij met een tweede plek voor de beste Belgische prestatie ooit op een WK tegen de klok. Mààr: dat knalseizoen leverde ook commentaren op.

“Na het WK had ik een foto gepost op Instagram en iemand reageerde in de zin van: die is gedopeerd. Botweg, gewoon in de comments. Dan denk ik: hoe durf je zoiets te zeggen? Je kent me niet eens”, vertelt de Vlaams-Brabander in Humo.

“Dat er vroeger vaak doping werd gebruikt, is het verleden. Daar kan ik weinig aan doen: ik kom net piepen. Ik ben ervan overtuigd dat de sport nu cleaner is. Het beste voorbeeld zijn de prestaties van jonge renners. Tien jaar geleden was het niet mogelijk dat een neoprof de bloemen pakte in een grote klassieker, of dat een gast van 22 de Tour de France won. Dat is het beste bewijs dat talent vandaag belangrijker is geworden dan wat je pakt.”

Ook bij de junioren werd er reeds over Evenepoel geroddeld. “Er werd gezegd dat ik met een moteurke reed in mijn fiets, of dat het niet mogelijk was dat ik op die manier kon winnen zonder doping of bepaalde supplementen. Terwijl ik gecontroleerd word zoals elke renner. Ik weet dat ik alles puur natuur doe, dus laat ze maar praten, want ik weet wat ik voor mijn sport doe.”