Remco Evenepoel op ‘vakantiestage’ in Spanje BA/JDK

02 november 2019

08u32 0 Wielrennen Remco Evenepoel (19) heeft het miezerige weer in België een paar dagen geruild voor betere temperaturen in Calpe, Spanje. Met de bedoeling om er ook een paar goeie trainingen af te werken. Een wel erg vroege stage? “Neen”, benadrukt Patrick Lefevere.

De meeste coureurs kruipen nu pas opnieuw op de fiets, dus dat Evenepoel al meteen op stage zou trekken, zou inderdaad verrassend zijn. “Ik weet niet waar Remco uithangt op dit moment, en ik hoef dat ook niet te weten”, zegt Lefevere, zijn baas bij Deceuninck-Quick.Step. “In zijn vrije tijd doet hij wat hij wil. Ik weet dat hij van plan was om even naar Spanje te gaan, maar hij durft al eens van gedacht te veranderen. Maar ik wil jullie geloven: het kan best zijn dat hij wat gaat trainen is in Spanje, maar dat kan je geen stage noemen. Het is meer ‘voyage’ dan stage. Volgens mij is het zijn bedoeling om een paar dagen te genieten van de rust, even weg van de drukte en het slechte weer.”

Lefevere benadrukt dat de ploeg en de trainers geen trainingsschema’s of opdrachten hebben meegegeven aan Evenepoel: het serieuze werk laat nog even op zich wachten. En lang zal zijn Spaanse ‘vakantiestage’ ook niet duren: Evenepoel wordt dinsdag alweer in België verwacht.