Remco Evenepoel mag volgende week op bezoek bij Koning Filip JDK

29 oktober 2019

05u50 0 Wielrennen Remco Evenepoel mag volgende week donderdag, 7 november, op koningsbezoek. Dan ontvangt koning Filip op het paleis een aantal gemedailleerde atleten uit diverse sporten.

Evenepoel (19) pakte op 8 augustus in het Nederlandse Alkmaar de Europese titel individueel tijdrijden. Een goeie maand later, op 25 september, werd hij in het Engelse Yorkshire ook vice-wereldkampioen in de discipline. Het waren twee bekroningen op een grandioos profdebuut bij Deceuninck-Quick.Step en dat is dus ook het Koninklijk Paleis niet ontgaan. Evenepoel wordt volgende week verwacht met nog enkele andere medaillewinnaars uit de Belgische sportwereld van dit jaar. (JDK)