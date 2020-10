Remco Evenepoel maakt voor het eerst sinds zware val fietstocht op de weg: “Alles gaat veel sneller dan ik had durven dromen”

13u18 0 Wielrennen Een nieuwe stap in de revalidatie. Anderhalve maand na zijn zware val in de Ronde van Lombardije maakte Remco Evenepoel (20) weer een trainingstocht op de weg. Hij kreeg de voorbije dagen groen licht van ploegdokter Vanmol, en trok vanochtend ondanks de regen richting Muur van Geraardsbergen. “Alles gaat veel sneller dan ik had durven dromen.”

Van 15 augustus is het geleden dat Evenepoel in de buitenlucht op de fiets zat. Toen viel hij zwaar in de Ronde van Lombardije. Anderhalve maand later was het toch weer even zoeken: Remco vond niet meteen de juiste broek. “Of mijn herstel niet veel sneller ging dan ik kon dromen? Zeker. Eerst was er sprake dat ik pas midden november mijn eerste trainingstocht kon maken. Maar ik heb goed gerust, mij goed verzorgd, eigenlijk alles gedaan wat ze mij vroegen. Daardoor versnelde alles.”

Vandaag is het net de dag dat de Giro start - wat een groot doel was in 2020. “Elke nieuwe stap in mijn revalidatie was tijdens een wedstrijd die speciaal voor mij moest worden. Naar huis op de dag van het EK tijdrijden, eerste keer gestapt op het BK tijdrijden, vorige week groen licht op het WK tijdrijden en nu dit”, aldus Evenepoel.

Meer beelden van de revalidatie zijn binnenkort te bekijken in de documentaire “Ik ben Remco”, dinsdag 6 oktober in Telefacts NU om 21u45 op VTM.

