Remco Evenepoel maakt rondedebuut in de Giro: "Ik kan niet wachten"

10 januari 2020

09u35

Bron: La Gazzetta dello Sport 7 Wielrennen Remco Evenepoel (19) rijdt dit jaar de Ronde van Italië. Het wordt zijn debuut in een grote wielerronde. De winnaar van de Kristallen Fiets bevestigde zijn deelname in de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. “Hier droom ik al lang van.”

Kruis 9 mei al maar aan in de agenda, want die dag staat ook met rood omcirkeld op de kalender van Remco Evenepoel. De 19-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step maakt dan in de proloog van de Giro zijn debuut in het grote rondewerk. Bij La Gazetta dello Sport bevestigde hij de geruchten. “Ja, ik zal er zijn in de Giro. Het zal de eerste grote ronde van mijn carrière. Ik droom hier al langer van. Ik kan niet wachten.”

Dat Evenepoel de Giro rijdt is geen grote verrassing. Sinds eind vorig seizoen werd er al druk rond gespeculeerd. De Tour kwam naar eigen zeggen nog te vroeg en valt ook niet te rijmen met de olympische droom van de Kristallen Fiets. Bleven dus nog de Giro en de Vuelta over. “Ik heb tot nu toe rittenwedstrijden van hoogstens negen koersdagen gereden. De Giro past perfect in mijn aanloop naar de Spelen. Daar is de tijdrit het grote doel”, aldus Evenepoel.

Ook in de Giro zelf heeft Evenepoel een doel. De 19-jarige renner wil zijn grenzen opnieuw verleggen. Mogelijk kan hij daarmee een gooi doen naar de roze trui. Evenepoel krijgt daartoe een kans in de proloog. “Ik doe het meestal goed in tijdritten. Ook al is het maar tien kilometer, in zo'n proloog kan alles gebeuren. Als je een superdag hebt, kun je winnen, maar je kunt evengoed laatste zijn.”

De druk houdt Evenepoel wel nog graag even af. “Ik wil zonder stress of specifieke ambities starten. Het idee is om mee te rijden en ervaring op te doen.” Of hij de Giro ook zal uitrijden, is nog een raadsel. “Misschien rijd ik maar tien dagen mee als ik voel dat de tank leeg is en ik mezelf niet wil kapotmaken. Misschien worden het twee weken. Of zelfs drie. Ik zal in elk geval het beste van mezelf geven.”

Vandaag volgt extra tekst en uitleg op de ploegvoorstelling van Deceuninck-Quick.Step in Calpe. HLN.be is er dan bij om als een van de eersten Evenepoel aan het woord te laten. Wordt dus zeker vervolgd.