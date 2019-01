Remco Evenepoel maakt net voor debuut kennis met het Argentijnse klimaat: “Constant veertig graden” DMM

23 januari 2019

18u21

Bron: Twitter 0 Wielrennen Zondag start de Vuelta a San Juan in Argentinië. Met Remco Evenepoel in het peloton. De 18-jarige wereldkampioen bij de junioren debuteert in Zuid-Amerika bij de grote jongens in het shirt van Deceuninck-Quick Step. Al bleef zijn eerste ritje na de overtocht met het vliegtuig niet zonder gevolgen...

Julian Alaphilippe, Nairo Quintana, Peter Sagan en Mark Cavendish. Er is slechter gezelschap denkbaar om een profdebuut te maken. Ver weg van de Belgische druk begint Remco Evenepoel zondag aan zijn profcarrière. De jonge renner wordt bij Deceuninck-Quick Step bijgestaan door ouderdomsdeken Iljo Keisse, Alvaro Hodeg, Max Richeze, Julian Alaphilippe en de wederoptredende Petr Vakoc. Het gezelschap kwam gisteren al aan in Argentinië. Ruim op tijd dus om nog enkele dagen te acclimatiseren en de benen op te laden voor de eerste rit komende zondag.

In een tweet lijkt de ploeg van manager Patrick Lefevere de belevenissen van Evenepoel dagelijks in de vorm van een vlog bij te willen houden. “Hey guys, vandaag hebben we onze eerste trainingsrit gemaakt in Argentinië”, laat Evenepoel weten op Twitter. Een rit die niet meteen zonder gevolgen bleef. “Het was constant 40 graden en dus behoorlijk lastig. Ik ben nu al verbrand ondanks de grote hoeveelheid zonnecrème die ik gebruikte”, wijst Evenepoel naar zijn arm. “Morgen nog wat meer crème aanbrengen of nog meer verbranden. We zullen zien.”

The Argentinean Diary of a Young Wolf: Welcome to San Juan! pic.twitter.com/jTIIlrwplv Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link