Remco Evenepoel klopt wereldkampioen Dennis in slottijdrit én pakt ook eindzege Ronde van Algarve

23 februari 2020

17u24 36 Wielrennen Bekroning op zijn imponerende vijfdaagse in de Algarve. Remco Evenepoel (20) heeft de slottijdrit gewonnen voor wereldkampioen Rohan Dennis - wat een prestatie. Het toptalent van Deceuninck-Quick.Step is ook de eindwinnaar van de Ronde van de Algarve.

Ideaal parcours voor Remco Evenepoel. De leider in de Ronde van Algarve én Europees kampioen tijdrijden kreeg een tijdrit van twintig kilometer over golvende wegen voor de kiezen. Zijn leiderstrui verdedigen was het grote doel - Martin en Schachmann begonnen in dezelfde tijd aan de ultieme test. Maar ook voor de dagzege ging Evenepoel voluit. Er wachtte hem een duel tegen wereldkampioen Rohan Dennis. Na de tijdrit in de Ronde van San Juan was dit de eerste échte test tegen de klok voor Evenepoel dit seizoen.

Zijn ploegmaat Yves Lampaert reed een goéie tijdrit en mocht even plaatsnemen in de hot seat. Dat was echter van korte duur. Rohan Dennis snelde namelijk naar een scherpe tijd van 24'17". Alle renners zouden hun tanden stukbijten op die tijd, behalve... de ‘Kannibaal van Schepdaal’.

Tiende zege

Om 17u00 volgde het moment waarop iedereen zat te wachten: Evenepoel bolde van het startpodium. Hij schoot als een raket weg. Op het eerste tussenpunt na vijf kilometer deed het toptalent van Deceuninck-Quick.Step liefst 21 seconden beter dan Dennis. Evenepoel verzwakte nog lichtjes naar het einde, maar behield genoeg marge voor de dagwinst. Aan de streep had hij nog tien seconden voorsprong op wereldkampioen Dennis. Alwéér een straffe prestatie van Evenepoel - verbaast het u nog? Dankzij de overwinning in de slottijdrit stelde hij ook meteen de eindzege in de Ronde van Algarve veilig. Evenepoel haalde het in het algemeen klassement voor Schachmann (+38") en Miguel Angel Lopez (+39"). Tim Wellens (+1'17") eindigde als vijfde.

Voor Evenepoel is het de tiende overwinning uit zijn nog prille carrière. Zijn derde eindwinst in een rittenkoers ook na de Ronde van België vorig jaar en dit voorjaar de Ronde van San Juan. Het palmares dikt aan.

Ha sido un caos absoluto la crono final de #VAlgarve2020 con un baile absurdo de tiempos, pero lo cierto es que ha ganado Remco Evenepoel. La leyenda progresa adecuadamente! pic.twitter.com/BFcPbWs6TH Luis Jiménez(@ Lujimmix) link

