Remco Evenepoel klopt Tourwinnaar Egan Bernal op na-Tourcriterium in Aalst XC

29 juli 2019

21u47

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 240 Wielrennen Remco Evenepoel heeft het na-Tourcriterium in Aalst gewonnen. Het 19-jarige supertalent vloerde Tourwinnaar Egan Bernal en Laurens De Plus in de sprint. Belgisch kampioen Tim Merlier en Thomas De Gendt maakten de top vijf compleet.

De wedstrijd zat een hele tijd op slot toen op 15 ronden van het einde Frederik Backaert met zijn teamgenoot Xandro Meurisse ging versnellen. De groep met Bernal liet evenwel niet begaan. Het sein dan voor Tim Merlier, Thomas De Gendt en Jasper De Buyst om even voor de grote groep te gaan uitrijden. Achter hen scheurde het peloton in twee stukken. Aimé De Gendt reed in zijn eentje nog naar de drie leiders maar wat verderop smolt alles weer samen, mede door het beukwerk van Iljo Keisse met Remco Evenepoel als schaduw.

Laurens De Plus en Egan Bernal flitsten weg uit het pak met de topfavorieten. Enkel Remco Evenepoel was bij machte om de kloof naar voor nog te overbruggen. Het waren ook die drie renners die mochten sprinten voor de zege. Daarin toonde Evenepoel zich de sterkste.

“Dit was een ongelooflijke ervaring. Wat een massa volk. Ik kon tijdens de koers ook wat woordjes wisselen met Bernal. Ik hoop die man nog veel tegen te komen in de koersen. We zijn alle twee jong en weten hoe moeilijk het is om te winnen”, gaf Remco Evenepoel nog mee na de finish.

Morgen rijdt Egan Bernal met zijn teamgenoot Jonathan Castroviejo nog het na-Tourcriterium van Roeselare. Daar rijden ook nog onder andere Thomas De Gendt en Xandro Meurisse.

Uitslag

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) de 82,5 km in 2u04:06

2. Egan Bernal (Col)

3. Laurens De Plus

4. Tim Merlier op 0:07; 5. Thomas De Gendt; 6. Jasper De Buyst; 7. Xandro Meurisse; 8. Oliver Naesen; 9. Frederik Backaert; 10. Jonathan Castroviejo (Spa); 11. Aimé De Gendt; 12. Kevin Van Melsen; 13. Jens Debusschere; 14. Iljo Keisse 0:13; 15. Laurens De Vreese; 16. Dimitri Peyskens; 17. Timothy Stevens; 18. David Boucher; 19. Braam Merlier; 20. Ylber Sefa (Alb); 21. Diether Sweeck; 22. Preben Van Hecke; 23. Alexander Maes; 24. Dennis Coenen; 25. Daan Hoeberghs; 26. Tibo Nevens; 27. Melvin van Zijl (Ned); 28. Guillaume Seye; 29. Jonas Rickaert 0:34; 30. Stijn De Bock; 31. Dieter Bouvry.