Remco Evenepoel klaar voor nieuw seizoen: “Het zal moeilijker worden om koersen te winnen, maar ik ben sterker geworden” MCA/XC

10 januari 2020

18u09 2

Remco Evenepoel kreeg zoals verwacht heel veel aandacht op de ploegvoorstelling van Deceuninck-Quick.Step. “Aangezien ik mijn Giro-deelname bevestigde, wist ik dat het zou ‘ontploffen’. Dat hoort erbij. We blijven er zelf heel nuchter onder”, vertelde de 19-jarige Vlaams-Brabander. “Waarom de Giro? Ik ga zeker niet zeggen dat dat een voorbereiding is op de Olympische Spelen, want dat is nu ook een hoofddoel. Na de Spelen is er nood aan rust, en de Vuelta valt er te kort op. De Ronde van Spanje gebruiken als voorbereiding op het WK, dat zou veel te intensief zijn. Giro-Spelen-WK, is voor dit seizoen de perfecte combinatie.” Daarnaast rijdt Evenepoel ook Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. “Het wordt de eerste keer dat ik die wedstrijden rijd. Ik moet leren hoe die koersen verlopen. Van het WK heb ik kunnen proeven, de rest is nieuw. Ik ken mezelf en ik wil er het beste uithalen. Ik zal wel anders moeten koersen dan vorig jaar, zo’n stoot als in de Ronde van Duitsland (waar hij na een solo van 97 kilometer in de finale werd gegrepen, red.) uithalen, zal niet meer lukken. Het zal moeilijker worden om koersen te winnen, maar ik ben sterker geworden.”