Remco Evenepoel, in rolstoel voortgeduwd door mama, heeft ziekenhuis verlaten: “Ik trek me op aan het feit dat ik nog leef” MCA/DMM/XC/ABD/JDK

24 augustus 2020

14u36 26 Wielrennen Home sweet home. Na een week heeft Remco Evenepoel (20) het AZ van Herentals mogen verlaten (zie video en foto’s). Onze landgenoot brak in de Ronde van Lombardije zijn bekken en zijn schaambeen, maar zette ondertussen al Home sweet home. Na een week heeft Remco Evenepoel (20) het AZ van Herentals mogen verlaten (zie video en foto’s). Onze landgenoot brak in de Ronde van Lombardije zijn bekken en zijn schaambeen, maar zette ondertussen al de eerste stappen. “Het wordt een lange, harde revalidatie. We gokken op een halfjaar vooraleer ik weer top kan zijn.”



“Een dag om naar uit te kijken. Home sweet home. Samen komen we terug.” Het was met die woorden dat vader Patrick Evenepoel deze ochtend in alle vroegte bekendmaakte dat zoonlief Remco na zijn zware val in de Ronde van Lombardije eindelijk weer naar huis mag. Remco postte nadien op Instagram een foto van hem, met papa Patrick, mama Agna en vriendin Oumi. “Ik kom naar huis."

Deze namiddag verliet Evenepoel - in een rolstoel voortgeduwd door mama Agna en geflankeerd door communicatieverantwoordelijke Stephanie Clerckx - het ziekenhuis. Na een korte babbel met de aanwezige pers ging het richting huis. Zijn revalidatie zal Evenepoel verder zetten bij Lieven Maesschalck.

Ik heb geen verlamming en ik leef nog. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor mijn familie en voor iedereen Remco Evenepoel

“Ik heb geen verlamming en ik leef nog. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor mijn familie en voor iedereen”, zei Evenepoel aan onze man ter plekke Merijn Casteleyn. Hij ging enkele dagen voor de Ronde van Lombardije de finale van het Italiaanse Monument verkennen met Evenepoel. “Merijn, als ik win, dan zorg jij dat je M&M’s bij hebt”, zei de Quick-Steprenner toen. Bij deze kreeg Evenepoel dan toch zijn M&M’s.

“Die pakjes ga ik niet in één keer opeten, want dat zou niet goed komen”, glimlachte Evenepoel. “Het is wel speciaal. Vorige week donderdag, op de dag van het BK tijdrijden, kon ik mijn eerste stappen zetten. Vandaag, op de dag van het EK tijdrijden, kan ik naar huis. Op voorhand had ik kansen om die twee koersen te winnen, maar nu voelt dit, het ziekenhuis kunnen verlaten, als een persoonlijke overwinning. Al is het wel een dubbel gevoel natuurlijk.” Wat nu volgt voor Evenepoel, is een rustperiode van ruim een maand. “De breuken moeten nog herstellen. We zijn nog maar een week verder, hé. Ik moet zeker tot eind september quasi ‘plat liggen’. Ik mag af en toe eens stappen, maar dat is dan ook het maximum. Voor een wielrenner zijn dit vrij ingewikkelde breuken, die helemaal hersteld moeten zijn vooraleer ik weer op een fiets kan zitten.”

“In theorie ben ik al aan het revalideren, maar ik noem dit eerder de eerste fase van het herstel”, aldus Evenepoel. “Het is heel pijnlijk. De allereerste keer dat ik weer recht stond, werd ik zo wit als mijn armbandje. Helemaal weggetrokken. Ik was er niet goed van. Het zal nog veel zweet en tranen kosten. Het wordt een lange, harde weg. We gokken op een halfjaar vooraleer ik weer top kan zijn. Maar we hebben het ervoor over. De focus ligt volledig op volgend jaar. En ik trek me vooral op aan het feit dat ik er nog ben. Dat ik nog leef en kan bewegen. Dat is het belangrijkste.”

Patrick Evenepoel: “Zijn eerste stappen na de val is voor hem de overwinning van het jaar”

Vader Patrick stond eerder vandaag radiozender Joe te woord. “Ik heb bange momenten gehad”, vertelde hij. “Toen Remco viel, duurde het zeven minuten tot we wisten dat hij bij bewustzijn was", klonk het. “Of hij niet van job moet veranderen? Neen, absoluut niet. Ik ben stukadoor en viel tien jaar geleden twaalf meter naar beneden. Ik wil maar zeggen: je kan in het voetbal ook een bal tegen het hoofd krijgen.”

Hoe gaat het momenteel met Remco? “Hij mag naar huis. Zijn herstel verloopt vlot. De dokters zijn tevreden, Remco had ook een goed team rond hem”, aldus vader Patrick. “Remco heeft intussen zijn eerste stapjes gezet. Dat is voor hem en voor ons de overwinning van het jaar.”

Remco heeft de knop omgedraaid en moet nu aan zijn revalidatie beginnen. Aan Wout van Aert heeft hij alleszins een mooi voorbeeld. Patrick Evenepoel

“Of Remco een mentale tik heeft gehad? In het begin had hij het zeer moeilijk. Zijn doelen, zoals het WK en de Giro, vallen ineens weg. Maar hij heeft de knop omgedraaid en moet nu aan zijn revalidatie beginnen. Aan Wout van Aert heeft hij alleszins een mooi voorbeeld. Die is sterker teruggekeerd na zijn zware val in de Tour.”

