Remco Evenepoel houdt stand in koninginnenrit van San Juan en kan eindzege al ruiken

31 januari 2020

23u49 1 Wielrennen Remco Evenepoel heeft in de koninginnenrit van de Ronde van San Juan zijn leiderstrui met verve verdedigd. Het 20-jarige supertalent van Deceuninck-Quick.Step bereikte als vijfde de top van de Alto Colorado, d e dagzege was een prooi voor de Colombiaan Miguel Eduardo Flórez.

De vijfde etappe in de Argentijnse rittenkoers voerde het peloton van San Martin naar Alto Colorado. De aankomst lag daarnaast op een hoogte van 2.565 meter, de laatste dertien kilometer speelden zich af boven 2.000 meter. “Dat maakt een lichaam kapot”, vertelde ploegleider Davide Bramati vooraf. “Het nachtmerriescenario is dat Remco in crisis gaat op die hoogte.”

Waaiers

’t Was vooraf de grote vraag: hoe presteert Evenepoel als de lucht ijler wordt? Het supertalent van Deceuninck-Quick.Step kende aanvankelijk een rustig dagje in het peloton. Tot UAE Team Emirates de boel aan flarden trok. Waaiers. Evenepoel bevond zich in de tweede waaier én moest zelf aan de bak. Even paniek.

Zo’n veertig minuten later werd de situatie op de slotklim rechtgezet. Oef. Op ruim acht kilometer van de top kwam Evenepoel hélemaal voorin aansluiten. Nadien plaatste de Vlaams-Brabander enkele versnellingen, maar onze landgenoot kon zich nooit afzonderen. Uiteindelijk had Miguel Eduardo Flórez het beste eindschot in huis, Evenepoel eindigde als vijfde en kan de eindzege al ruiken. Morgen en overmorgen staan er twee sprintetappes op het menu. Niet vallen, is de boodschap.