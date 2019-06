Remco Evenepoel heeft zijn eerste profzege beet in de Ronde van België: “Dit heb ik nog nooit gezien” Redactie

13 juni 2019

15u37 58 Baloise Belgium Tour Remco Evenepoel (19) heeft zijn eerste individuele profzege beet: de neoprof schrijft na een straf nummer de tweede etappe in de Baloise Belgium Tour op zijn naam. Het grote Deceuninck-talent beslechtte een tweestrijd met Victor Campenaerts in zijn voordeel nadat de werelduurrecordhouder ten val kwam.

Na 180,8 kilometer tussen Knokke-Heist en Zottegem kwam Evenepoel solo over de finish, met een voorsprong van liefst 42 seconden op het jagende peloton. Fabio Jakobsen, de Nederlandse ploegmakker van Evenepoel, won de sprint om de tweede plaats won. Tim Merlier werd knap derde. Evenepoel neemt de leiderstrui meteen ook over van de Nederlander Jan-Willem van Schip (Roompot-Charles), woensdag de verrassende winnaar van de openingsetappe. Vrijdag wordt er een individuele tijdrit gereden in deze Ronde van België, over 9,2 kilometer in Grimbergen.

Campenaerts, die in een scherpe bocht in de finale ten val kwam, was zwaar onder de indruk van Evenepoel: “Dit heb ik nog nooit gezien. Zo hard fietsen. Voor een 19-jarige. Ongezien. Ik kon alleen maar naar mijn kader kijken en proberen om zijn wiel te houden. Misschien val ik daardoor, dat kan. Ik was echt op. Ik hoopte dat hij eens zou stilvallen, maar dat gebeurde nooit. Dit is waanzin.” (dadelijk meer)