Remco Evenepoel, een onwaarschijnlijk toptalent: Belgisch kampioen tijdrijden bij junioren klokt snellere tijd dan laureaat bij beloften XC

01 mei 2018

19u36 6 Wielrennen Een dik jaar geleden voetbalde Remco Evenepoel bij RSC Anderlecht, vandaag werd de 18-jarige Schepdalenaar Belgisch kampioen tijdrijden bij de junioren. Opvallend: de zoon van ex-prof Patrick legde de 27,4 kilometer sneller af dan de winnaar bij de beloften. Supertalent.

Remco Evenepoel. Indien u hem nog niét kent: onthoud de naam. Drie maanden na zijn eerste pedaalslagen als wielrenner boekte hij meteen een zege bij de junioren. Intussen prijken onder meer de GP Philippe Gilbert en Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn palmares.

En nu dus ook het BK tijdrijden. In Vresse-sur-Semois moesten de junioren en beloften elk twee ronden van 13,7 kilometer afleggen: 27,4 km in totaal. Bij de junioren maakte Evenepoel zijn favorietenrol helemaal waar. Het 18-jarige talent zette een toptijd van 38’12” neer. Ruim beter dan de tegenstand. Ilan Van Wilder was de enige die enigszins de schade kon beperken. Die laatste moest 49 tellen prijsgeven. De nummer drie -Milan Paulus- kreeg liefst twee minuten en dertig seconden aan zijn broek gesmeerd. Kortom: Evenepoel is outstanding bij zijn leeftijdsgenoten.

Bij de beloften ging de titel naar Sasha Weemaes. De Oost-Vlaming zette een tijd van 38’20” op de tabellen. Niet slecht, al bleef Weemaes wél acht seconden boven de chrono van Evenepoel. Straffe kerel, die Evenepoel. Nu trekt het toptalent uit Schepdaal naar de Vredeskoers in Tsjechië, waar hij zal moeten concurreren met de absolute wereldtop. Benieuwd of hij ook daar kan schitteren.

