Remco Evenepoel door Balen Bicycle Club uitgewuifd Redactie

19 november 2018

17u21 0

De Balense Bicycle Club sloot in stijl een anderhalf jaar durende overeenkomst met een uitzonderlijk wielertalent af. In de orangerie van Logement Den Beer aan de Markt in Meerhout ontving Balen BC-praeses Jef Robert Remco Evenepoel, diens vader Patrick en de groep mensen die Remco namens de club begeleidden. Ook Wilfried Peeters, gewezen jeugdrenner van Balen BC en ploegleider van het team waar Remco straks als profrenner debuteert - Deceuninck-Quick.Step - tekende present. De woorden van verdienste die Remco uitsprak aan het adres van voorzitter Jef Robert en diens toegewijd team deden die medewerkers stralen van fierheid.

De Vlaams-Brabantse Remco Evenepoel kwam in het midden van wielerseizoen 2017 bij Balen BC terecht. “Remco sloot na zijn toch wel succesvolle voetbalcarrière aan bij een kleinere wielerploeg. Maar na een gesprek met Remco en vader Patrick, zelf een ex-profrenner, was de overgang naar onze club snel geklonken. Remco en Patrick zochten en vonden bij ons een gestructureerde ploeg met gedreven en ervaren begeleiders en vooral een sterk programma. Ook al stelden we Remco met plezier geregeld af aan de nationale selectie van Carlo Bomans, in de trui van Balen BC behaalde Remco uitzonderlijke resultaten waaronder het Belgisch kampioenschap in Lac de l’Eau d’Heure waar Remco de tegenstanders op 10 minuten fietste.”, aldus een fiere voorzitter Jef Robert.

Jef Robert is 14 jaar voorzitter van Balen BC, de club die dit jaar 70 kaarsjes mag uitblazen. Noch stichter Albert Van Genechten als de daarop volgende voorzitters konden ooit een wereldkampioen verwelkomen in hun rangen. Remco slaagde daar als eerste wel in, dubbel wereldkampioen dan nog wel met zijn tijdrit- en wegzege op het WK in Innsbruck in september laatstleden. En zijn Europese titel niet te vergeten. Straks wordt hij de 30ste Balen BC-renner die ooit junior was bij de club en actief profrenner is.

En welke prestatie Remco zelf het meest bijblijft in de Balen BC-trui? “Kuurne zal ik nooit vergeten. Berekoud. Ik had me zodanig ingesmeerd dat ik goed aan de start kwam, maar onderweg moest ik à volonté energierepen binnenspelen. Ik reed de laatste 70 kilometer alleen, de high fives met de teamleden en supporters in de finishlijn blijven me altijd bij.”