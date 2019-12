Remco Evenepoel: “Dit was tot dusver het mooiste jaar uit mijn leven. Het állermooiste zit er nog aan te komen” Joeri De Knop

30 december 2019

08u40 1 Wielrennen Als hij zijn arm aanbiedt, mag u er gerust eens stevig in knijpen. Ronde van België, Clásica San Sebastián, Europees en vice-wereldkampioen tijdrijden, Kristallen Fiets, Sportman van het Jaar. Wát een profdebuut voor Remco Evenepoel, 19 en ‘rising star’ in de koers. En zeggen dat het eigenlijk allemaal nog moet beginnen.

Vierde in onze Top 100, is de geboren winnaar in jou daar blij mee?

“Absoluut! Vorig jaar, na dat topseizoen bij de junioren, was ik zevende. Stiekem rekende ik erop om opnieuw in die buurt te eindigen. Maar top vijf? Wauw, het maakt me trots. Dank aan iedereen die op mij heeft gestemd. Ik ga ervan uit dat ik aan de verwachtingen heb voldaan. Misschien heb ik ze wel overtroffen. En op die manier mensen beroerd en geïnspireerd. Door aan te tonen dat je, als je gelooft in jezelf en keihard werkt, je doel kan bereiken. Hoe jong je ook mag zijn.”

Was dit het mooiste jaar uit je leven?

“Het mooiste jaar van de negentien, tot dusver. (lacht) Het állermooiste zit er nog aan te komen, mag ik hopen. Het welslagen van zo’n jaar hangt uiteraard niet enkel af van sportieve prestaties. Ook privé moet het goed zitten. Heel even was dat niet het geval (Evenepoel brak tijdelijk met zijn vriendin Oumi, red.). Gelukkig viel alles deze winter in de juiste plooi. Ik voel me fris in het hoofd en lekker in mijn vel. Daardoor loopt mijn voorbereiding op het nieuwe seizoen als een trein.”

Je ontdekte en veroverde de wereld in 2019. Welke ontmoeting blijft jou het meeste bij?

“Op de Evanna, in ‘Gert Late Night’, kreeg ik van Gert Verhulst en James Cooke een fantastisch cadeau. Twee avonden Tomorrowland Amsterdam en een half uur backstage bij Dimitri Vegas & Like Mike. Idolen van me, ik ben gek op hun muziek. We vroegen elkaar wat uit. Het zijn twee toffe, doodgewone kerels, die onder niet altijd even makkelijke omstandigheden het maximum uit hun job halen. Niet dat ik hen nu plots tot mijn persoonlijke vriendenkring mag rekenen, maar het klikte wel. We wisselden telefoonnummers uit. Ik vind trouwens dat ze een hogere ranking verdienen in deze Top 100 dan plaats 69. Omdat ze dit jaar opnieuw de ‘DJ Mag Top 100' hebben gewonnen en daarmee officieel de beste en meest populaire dj’s ter wereld zijn. Statistisch gezien lokken ze ook het hoogste aantal fans naar hun shows. Dat lukt hen niet zomaar. Dimi en Mike op 2, dus. (enthousiast) En Gert en James op 3. Oók leuke, eenvoudige mensen. Oók een perfecte twee-eenheid, die ‘all the way’ gaat. Ze hollen van links naar rechts, hun leven valt geen moment stil. Respect!”

‘And the winner is’ dus, voor jou...?

“Stig Broeckx. Voor de manier waarop hij in het leven staat, na alles wat hij heeft meegemaakt. Wát een weerbaarheid, wát een doorzettingsvermogen. Echt magnifiek. Een stichtend voorbeeld voor velen. Ook voor mij. Bestaat er een Nobelprijs voor positivisme? Geef hem aan Stig!”

“Voortbouwend hierop: ik vind dat er nog té veel onnodige accidenten gebeuren in onze sport. En dat er blijvend moet worden ingezet op preventie en veiligheid. Natuurlijk denk ik daarbij spontaan aan het dodelijk ongeval van mijn goeie vriend Stef Loos (verongelukt in maart na een aanrijding met een bestelwagen in volle koers in Dottenijs, red.). Maar ook aan een jongen als Edo Maas, met wie ik nog samenkoerste. Hij botste in de Ronde van Lombardije U23 met een auto en is mogelijk blijvend verlamd. Zo’n nieuws slaat in als een bom. In een hachelijke situatie op training bedenk ik me weleens dat het ook mij kan overkomen. Maar voor de rest probeer ik niet te veel stil te staan bij de potentiële gevaren van ons beroep. Anders kom ik niet meer buiten.”

Met welk goed voornemen duik jij straks het nieuwe jaar in?

“Ik rook niet en drink geen alcohol. Dat kan ik al niet laten. (lacht) Dan maar dit: als me in 2020 iets moois overkomt en het team heeft daar zijn aandeel in, wil ik mijn ploegmaats wat terugschenken. Een cadeau in de trant van de Montblanc-horloges van Alaphilippe, de koffiemachines van Van Avermaet of de zitmaaiers van Lampaert. Zolang het maar rechtstreeks betrekking heeft op de koers die ik win.”

Al iets specifieks in gedachten?

“Jawel. Er mag een... euh... vleugje goud bij. (lacht)”

Boodschap begrepen. Veel succes in 2020!