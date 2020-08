Remco Evenepoel daags na eindzege in Burgos: “Piek moet nog komen” XC

02 augustus 2020

11u00

Bron: Belga 0 Wielrennen Remco Evenepoel keek vanochtend terug op zijn eindzege in de Spaanse Ronde van Burgos, zijn derde klassementsoverwinning in evenveel rittenkoersen die hij in 2020 reed. "Ik zit op de goeie weg om groteronderenner te worden."

Evenepoel moest op de slotdag dan wel de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa en zijn uitdager Mikel Landa laten voorgaan in de rituitslag, de eindzege gaf hij niet meer af. "De slotklim lag me iets minder dan de beklimming waarop ik de derde rit won. Gisteren was hij korter en steil, ik heb het liever langer", aldus Evenepoel, die vooral tevreden vaststelde dat het met de vorm al 'best goed' zit. "Ik zit nog niet in m'n piek, normaal gezien komt die er nog aan. Het is goed nieuws dat ik nu al zo goed ben."

Later dit jaar komt de 20-jarige Brabander aan de start van de Ronde van Italië, en met het oog daarop was Burgos een prima test. "Ik ben vooral heel tevreden dat ik met de besten meekan bergop. Wat best veelbelovend is voor de toekomst, met het zicht op grote rondes. Het verbaast me altijd dat ik kan meegaan met de beste klimmers van de wereld. Ik ben heel blij dat ik nu in die positie zit. Ik werk er hard voor, want mijn grote droom is groteronderenner worden, en ik denk dat ik op de goeie weg zit."

De volgende wedstrijd van Evenepoel wordt de Ronde van Polen, een WorldTour-wedstrijd van 5 tot 9 augustus. "Burgos was een perfecte start voor het tweede deel van mijn seizoen. Ik ga in Polen koersen met hetzelfde gedacht: koersen als voorbereiding, maar als ik een overwinning kan pakken, dan ga ik het niet laten liggen. Verder ga ik proberen mijn vorm hoog te houden, niet te gek meer te doen, gewoon genieten van het fietsen. Het voelt heel goed om terug te zijn."

