Remco Evenepoel arriveert met Gert Verhulst en James Cooke op Herfstcriterium in Oostrozebeke XC/JDK

07 oktober 2019

13u55 0

Remco Evenepoel neemt vandaag deel aan het 75ste Herfstcriterium in Oostrozebeke. Het supertalent van Deceuninck-Quick.Step, deze week te gast in het Vier-programma ‘Gert Late Night’, arriveerde in het gezelschap van Gert Verhulst en James Cooke. ’t Was oorspronkelijk de bedoeling dat het drietal met de helikopter richting West-Vlaanderen zou trekken, maar de oversteek werd wegens het slechte weer met de auto gemaakt.